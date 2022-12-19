Как семьям с детьми и беременным будут выплачивать пособия в 2023 году

Подать электронное заявление можно уже с 28 декабря.

Правительство Российской Федерации утвердило порядок назначения единого социального пособия для малоимущих семей с детьми. Об этом сообщил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин на совещании.

Кому будет предоставляться пособие?

Во-первых, это семьи с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума (ПМ). Размер выплаты будет рассчитан с помощью механизма комплексной оценки нуждаемости. В зависимости от финансового положения семьи пособие составит 50, 75 или 100% ПМ в регионе. В среднем это от семи до 14 тысяч рублей.

Во-вторых, будут систематизированы правила назначения выплат для детей до трех лет. Теперь пособие могут получить все нуждающиеся семьи в независимости от очередности рождения малыша.

В-третьих, увеличатся выплаты беременным с низким доходом — до 50, 75 и 100% регионального ПМ трудоспособного гражданина. В среднем это до 16 тысяч рублей ежемесячно.

Также родители теперь смогут оформить материнский капитал вне зависимости от очередности рождения ребенка.

Как подать заявление?

Пособие будет выплачиваться в формате одного окна в Социальном фонде. Чтобы подать заявление, необходимо отправить документ в электронном портале госуслуг с 28 декабря. Первые выплаты поступят уже во второй половине января.

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