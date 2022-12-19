Штрафы до 800 тысяч рублей: за что могут наказать россиян в новогодние праздники

Даже главный символ месяца — нарядную ель — нужно перевозить по городу по правилам.

В период новогодних праздников можно схлопотать внушительный штраф за шум, запуск салютов и шашлык в неположенном месте, распитие алкогольных напитков и неправильную перевозку ели. Об этом порталу URA.RU рассказал юрист Сергей Гебель. Как отметил эксперт, в каждом регионе закон о тишине свой, поэтому накануне новогодней ночи и перед январскими каникулами стоит изучить локальные требования властей.

При этом в федеральном законодательстве нет четких норм поведения в праздники. Однако существуют СанПиНы, в том числе об уровне шума, и административная ответственность за их нарушение. За слишком бурные вечеринки гражданин РФ может получить штраф от 500 до тысячи рублей, должностное лицо или индивидуальный предприниматель (ИП) — от тысячи до двух. Последнему грозит также приостановление деятельности на срок до 90 суток. Юридические лица заплатят от десяти до 20 тысяч рублей за шум. Плюс, как упоминалось, местные нормативы.

За распитие в общественных местах россиян могут оштрафовать на 1500 рублей, за появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве и так далее в пьяном виде при вызывающем поведении даже без бутылки в руках гражданина могут арестовать на 15 суток. Любителей жарить шашлык на балконе или под окнами соседей может ждать не только административная, но и уголовная ответственность

Нарушение требований пожарной безопасности ведет к штрафам от пяти до 15 тысяч рублей для физических лиц, от 40 до 60 тысяч для ИП, от 300 до 400 тысяч для юридических лиц. На особо опасных объектах правила и санкции еще более строгие. Для физлиц штраф составит от десяти до 20 тысяч рублей, для ИП — от 60 до 80 тысяч, для юрлиц — от 400 до 800 тысяч. За костры в лесу граждан тоже накажут рублем — от 15 до 30 тысяч, компании заплатят от 100 до 400 тысяч рублей. В Новый год нельзя использовать пиротехнику кроме хлопушек и бенгальских огней в помещениях и на неподготовленных уличных площадках.

«В Москве такие нарушения влекут наложение штрафов для физических лиц — от полутора до двух тысяч рублей, для юридических лиц — от пяти до шести тысяч рублей; в Санкт-Петербурге на граждан могут наложить штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей, в Ростовской области — от 600 до четырех тысяч рублей, в Костромской — от двух до пяти тысяч рублей», — рассказал Гебель.

Что касается перевозки новогодних елей, есть соответствующие правила. Груз не должен ограничивать обзор водителю, затруднять управление машиной, загораживать световые приборы и опознавательные знаки, вечерами дерево нужно дополнительно подсветить, днем — использовать табличку «Крупногабаритный груз». Штраф для нарушителей составит 500 рублей.

Незаконно срубленные ели обойдутся физлицам в три-четыре тысячи рублей, должностным лицам в 25-40 тысяч, юрлицам в 200-300 тысяч. В разных регионах эти цифры могут отличаться. Не выбрасывайте чек после покупки ели. Если не сможете доказать, что приобрели ее у сертифицированного продавца, будете оштрафованы на сумму до 300 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что больше всего раздражает россиян в новогоднюю ночь.