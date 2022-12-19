Военкор «Известий» Трушнин стал победителем Международной премии RT

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 56

Репортаж Валентина Трушнина об обстреле монастыря в ДНР признан лучшим видео из зоны боевых действий.

Военкор «Известий» Трушнин стал победителем Международной премии RT

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин стал абсолютным победителем Международной премии имени Халеда аль-Хатыба-2022. Об этом сообщил учредитель премии — телеканал RT.

Репортаж Валентина Трушнина под названием «Ад и рай в монастыре» был удостоен звания «Лучшая работа из зоны конфликта (видео)».

События из работы «Ад и рай в монастыре» происходили в середине июля. Тогда украинские националисты беспрерывно обстреливали Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в Никольском Донецкой народной Республики (ДНР). Но в своем безумии нацисты не имеют границ: они усилили обстрел, когда монахини в ужасе пытались эвакуировать немощных стариков из дома милосердия. Валентин Трушнин благодаря своему мастерству и отваге показал картину во всех красках: бегающие под обстрелами монахини, разбитые стены святого места, стариков, со слезами прячущихся в подвале.

5-tv.ru

Оставаться в подвале было опасно, но выходить старики не могли — передвигаются они медленно, и под жестким обстрелом их бы ждала верная смерть. Даже если вырваться, единственная дорога простреливается.

Съемочная группа вместе с военными прорвалась, послушниц и стариков эвакуировали. Многие плакали и продолжали читать молитвы, пока их на руках несли к медикам. Безусловно, Валентин Трушнин создал невероятный материал.

В категории «Лучшая работа из зоны конфликта (текст)» победил журналист «Комсомольской правды» Александр Коц, а в номинации «Лучшая работа: гуманитарная миссия» выиграли Регина Орехова из студии документального кино ТОК медиагруппы «Россия сегодня» (видео) и журналист «РИА Новости» Мария Марикян (текст).

Премия RT для военкоров была создана в 2017 году в память о журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшем с RT Arabic. Молодой человек погиб в сирийской провинции Хомс от ракетного обстрела со стороны боевиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что военкор «Известий» показал последствия мощного обстрела центра Донецка.

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