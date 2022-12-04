Военкор «Известий» показал последствия мощного обстрела центра Донецка

В Донецке растет число раненых в результате обстрела. В числе пострадавших ребенок. ВСУ в эти минуты бьют реактивными снарядами сразу по нескольким районам. В городе полыхают пожары. На месте работает военный корреспондент «Известий» Семен Еремин. У него вся последняя информация.

«Вот место попадания. Фасад побит очень сильно. Снова жилой район. Осколки похожи на снаряды от калибра 120 миллиметров. Скорее всего миномет», — показал поврежденный дом Семен Еремин.

Информацией о произошедшем также поделился житель Донецка.

«Я слышу шелест, пошел к подъезду, а дверь закрыта. Полез ключ доставать, произошел взрыв, поднялись клубы черного дыма, посыпались стекла. Я пригнулся и меня кинуло в дрожь», — рассказал мужчина.

Здесь попадание прямо в дом.

«Посыпалось все, я упал на пол. Вот дырка», — показал разрушения жилец дома.

Сейчас продолжает греметь, по всей видимости, это начавшаяся контрбатарейная борьба. Удары также были нанесены по центру Донецка. До сих пор пахнет порохом. С высокой вероятностью это снова работали «Грады».

Место еще одного попадания — неподалеку от гостиницы «Централь». Это тоже самый центр города. Гостиница не в первый раз попадает под удар. После предыдущих происшествий видно, что посечено все.