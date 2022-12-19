Второго ковида не будет: Роспотребнадзор не стал вводить QR-коды из-за гриппа

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 85

Роспотребнадзор не собирается вводить QR-коды и ограничительные меры из-за гриппа

Второго ковида не будет: Роспотребнадзор не стал вводить QR-коды из-за гриппа

Фото: www.globallookpress.com / Reporters

Читайте нас в: Дзен Новости

Ситуация с заражениями напряженная, однако поводов для паники пока нет.

В России не будут вводиться QR-коды в связи с эпидемиологической обстановкой. Сейчас обострились случаи заражения вирусом гриппа и ОРВИ, однако ситуация под контролем. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

«Текущая эпидситуация не требует каких-либо ограничительных мер на федеральном уровне», — говорится в Telegram-канале ведомства.

К слову, ранее московским медикам и соцработникам рекомендовали носить маски в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, а в стационарах посоветовали ввести запрет на посещение пациентов.

Пока в столице подобные правила только предлагаются, в Санкт-Петербурге дела обстоят иначе — вышеперечисленные ограничения уже действуют в городе. В том числе меры безопасности коснулись и младших классов — детей отпустили на каникулы раньше положенного срока.

Как заявляла глава Роспотребнадзора Анны Попова, испытания новой вакцины продолжаются. Планируется, что эта современная прививка защитит как от гриппа, так и от коронавируса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, может ли человек заразить домашнее животное гриппом.

-6° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
64.61
0.31 68.78
0.33
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 19 декабря

Последние новости

17:00
«Мы живем втроем»: чем Гарик Харламов удерживает Кристину Асмус от переезда после развода
16:55
«Викинги» из ЗВО нашли и уничтожили опорный пункт наемников под Марьинкой
16:45
Путин прибыл в Минск на переговоры с Лукашенко
16:28
Песков назвал глупыми публикации о принуждении Минска к спецоперации
16:20
Привыкли к запаху: обитатели коммуналки в Москве 15 лет жили с мертвым соседом
16:11
Милявская рассказала об интимных планах на новогодние праздники

Сейчас читают

«Бог им судья»: Марат Башаров негативно высказался об актерах, сбежавших из РФ
10 заповедей Николая Дроздова: секрет счастья и долгожительства
Если закроют: Собчак назвала причину, по которой «сбежит» из России
Как не набрать лишний вес во время праздников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023