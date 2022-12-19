Второго ковида не будет: Роспотребнадзор не стал вводить QR-коды из-за гриппа
Роспотребнадзор не собирается вводить QR-коды и ограничительные меры из-за гриппа
Фото: www.globallookpress.com / Reporters
Ситуация с заражениями напряженная, однако поводов для паники пока нет.
В России не будут вводиться QR-коды в связи с эпидемиологической обстановкой. Сейчас обострились случаи заражения вирусом гриппа и ОРВИ, однако ситуация под контролем. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.
«Текущая эпидситуация не требует каких-либо ограничительных мер на федеральном уровне», — говорится в Telegram-канале ведомства.
К слову, ранее московским медикам и соцработникам рекомендовали носить маски в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, а в стационарах посоветовали ввести запрет на посещение пациентов.
Пока в столице подобные правила только предлагаются, в Санкт-Петербурге дела обстоят иначе — вышеперечисленные ограничения уже действуют в городе. В том числе меры безопасности коснулись и младших классов — детей отпустили на каникулы раньше положенного срока.
Как заявляла глава Роспотребнадзора Анны Попова, испытания новой вакцины продолжаются. Планируется, что эта современная прививка защитит как от гриппа, так и от коронавируса.
Ранее 5-tv.ru сообщал, может ли человек заразить домашнее животное гриппом.
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