Вирусолог рассказал, может ли человек заразить домашнее животное гриппом

Вирусы не обладают общим действием на все живое, у каждого организма свое восприятие болезнетворных организмов.

Человек может заразить своего питомца гриппом, но для животного это не опасно, потому что оно не заболеет. Об этом рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн.

По его словам, вирусы не обладают общим действием на все живое. Ведь существуют как чувствительные организмы, так и нечувствительные. Кроме того, грипп — человеческий вирус.

«Человек может его животному передать, но только животному ничего плохого не будет. Вирус может попасть в клетки, но болезнь не развивается. Это такой специфический характер, поэтому есть вирусы животных, а есть вирусы человека», — объяснил эксперт в беседе с URA.RU.

Он подчеркнул, что может произойти переход, но такое случается достаточно редко. Кроме того, питомцы не могут передать грипп другому человеку.

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