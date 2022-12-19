Золотой век окончен: с кем будет певица Слава после расставания с Данилицким

По мнению эксперта Марианны Абравитовой, артистка уже очень скоро найдет нового избранника.

Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская — Прим. ред.) сообщила о расставании с гражданским мужем Анатолием Данилицким. Пара была вместе около 20 лет.

Таролог Марианна Абравитова в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказала, с кем будет Слава после расставания с Данилицким. По мнению эксперта, певица не будет долго одна, но, к сожалению, ее новый мужчина не дотянет до уровня бывшего возлюбленного.

«Певица Слава человек очень целеустремленный, и долго она одна не будет, то есть она приложит все свои силы к какому-то новому объекту и его добьется. На очереди у нее новый какой-то мужчина, который тоже будет далеко не беден, но все-таки такой золотой век певицы Славы закончен, потому что такой мужчина как Данилицкий больше ей не попадется в силки, хотя, конечно, хочется всегда градус повышать и иметь что-то лучшее, более яркое. Но не дотянет ее новый избранник до уровня предыдущего мужчины», — резюмировала таролог.

С Данилицким Слава познакомилась в ресторане во время своего выступления. На тот момент предприниматель был женат, воспитывал двоих детей. Но брак бизнесмена не смутил Славу, и вскоре после первой встречи завязался роман, из-за которого Данилицкий ушел из семьи.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Слава подавлена расставанием с Данилицким.