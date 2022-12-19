«Как же на самом деле хреново»: певица Слава подавлена расставанием с Данилицким

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 205

Певица Слава пожаловалась на подавленное состояние после расставания с бизнесменом Данилицким

«Как же на самом деле хреново»: певица Слава подавлена расставанием с Данилицким

Фото: www.globallookpress.com / Nadezhda Lebedeva

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Артистка почти 20 лет прожила с мужчиной, бросившим ради нее семью. Замуж так и не вышла, хотя родила ему дочь, а теперь находится в поиске нового кавалера.

Певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава, горюет о расставании с миллионером Анатолием Данилицким. Она прожила с избранником почти 20 лет, родила ему дочь, но роману все же суждено было завершиться. Несмотря на общего ребенка, до ЗАГСа пара так и не дошла. Накануне исполнительница официально объявила о разрыве в личном блоге.

«Причины рассказывать не хочу, потому что было много чего хорошего, но в последние годы было много всего плохого. Я красивая, прекрасная, талантливая, готова к новым отношениям. Знакомьте. Буду счастлива познакомиться с сексуальным, красивым, богатым, ответственным, заботливым. Обязательно, чтобы вкусно пах. Вот так бывает», — сказала Слава.

Спустя считанные часы Сланевская начала жаловаться поклонникам на подавленное состояние в связи с глобальными переменами в жизни. Очевидно, решение оказалось непростым, и почувствовать себя свободной счастливой женщиной артистка пока не может.

«Как же на самом деле хреново. Вот моя любовь, вот она меня любит по-настоящему», — приговаривала Слава, поглаживая кошку.

Бывший генеральный директор «Национальной резервной корпорации» Анатолий Данилицкий старше Анастасии Сланевской на 28 лет. Они познакомились в ресторане, где пела будущая звезда. На тот момент предприниматель был женат, воспитывал двоих детей. Но брак бизнесмена не смутил Славу, и вскоре после первой встречи завязался роман. Данилицкий ушел из семьи. У артистки на тот момент уже была дочь от первого брака Александра Морозова, в конце ноября 2022-го девушка вышла замуж.

В 2011 году Сланевская подарила предпринимателю дочь Антонину. Во время беременности певицы ее избранник предложил сыграть свадьбу, но под венец возлюбленную так и не повел. В одном из интервью Слава говорила, что не хотела выходить за Данилицкого, чтобы в случае развода не тонуть в бумажной волоките и судах по разделу имущества.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, спустя три недели после бракосочетания дочери певица Слава объявила себя бабушкой.

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