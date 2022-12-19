Новая реальность: Тимур Родригез передвигается на костылях

Артист пытается относиться ко всему с юмором и даже снял по этому поводу ролик.

Российский шоумен Тимур Родригез на днях выложил в социальных сетях видео, на котором передвигается на костылях. По его словам, они ему нужны после неудачного исполнения новогоднего танца.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova; Instagram* / trodriguezzz

Тем не менее знаменитость не расстраивается и пытается относиться с юмором к случившемуся. На опубликованном видео он на костылях и одной ноге взбирается наверх по лестнице. В это время ему кричат: «Сыночка, я в тебя верю! У тебя все получится!» (отрывок одного из вирусных роликов — Прим.ред.). Шоумен сразу предупредил подписчиков, что видео нужно смотреть со звуком.

«Моя новая реальность! Результат новогодних съемок. Костыли у меня первый раз в жизни», — написал Родригез.

Он не уточнил, что именно с ним произошло и как долго ему предстоит передвигаться на костылях. В свою очередь, подписчики пожелали артисту скорейшего выздоровления. Многие попросили все же уточнить характер травмы.

Под постом также отметилась певица Валерия. Она участвовала в той съемке и видела, что Родригез с травмой продолжил работать и станцевал еще два номера. По ее словам, никто даже не понял, что артист испытывает боль.

Как ранее писал 5-tv.ru, Тимур Родригез рассказал о воспитании детей. По его словам, его отпрыски не смотрят телевизор. Номера своего отца они чаще всего видят через интернет.

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