«Мои дети не смотрят телевизор»: Тимур Родригез о воспитании своих сыновей

Знаменитый шоумен выстроил свою собственную систему ценностей в семье, которой придерживается уже целых 13 лет.

Тимур Родригез один из самых популярных шоуменов и музыкантов в стране — он постоянно выпускает новые песни и участвует в различных шоу в эфирах федеральных телеканалов. Казалось бы, с таким жестким графиком работы становится уже не до семьи, но у Тимура получается уделять время воспитанию детей. О своих взглядах на правильное просвещение сыновей он рассказал в интервью изданию Газета.ру.

«Мои дети не смотрят телевизор, но, когда они оказываются у бабушек и дедушек, естественно телевизор работает и они хотят этого или нет, видят папу. Но, к счастью, работает интернет, поэтому они смотрят отдельные номера с моим участием, а не целые программы», — сообщил музыкант.

По его словам, сыновья прекрасно знают, что их папа очень известен в России, но на их жизни это никак не влияет. У них в семье не принято возводить культ отца-артиста, поэтому дети особо не акцентируют внимание на том, что их родитель настоящая звезда шоу-бизнеса. Иногда они приходят на концерты к отцу и рассказывают свои впечатления от выступления Тимура, но это происходит не очень часто.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как часто Тимура Родригеза ревнует его жена.