«Кто запрещал синий и желтый?» — Лоза о скандале с Орбакайте и Николаевым

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 201

Лоза призвал не придавать значения выходу Орбакайте и Николаева в желто-синих цветах

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

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Автор хита «Плот» заявил, что выбор сценического костюма — личное дело артиста.

В России не запрещено носить одежду желтого и синего цветов, поэтому никаких претензий к Кристине Орбакайте и Игорю Николаеву быть не может. Об этом заявил певец Юрий Лоза, комментируя появление своих коллег на сцене в цветах украинского флага.

«Тут говорят, что они вместе как бы изобразили украинский флаг. Каждого из них по отдельности возьми — она скажет: „Я не знала, что он придет в синем“, и он разведет руками и скажет: „Я не знал, что она придет в желтом“. И какие претензии вы будете предъявлять? Кто запрещал синий или желтый цвет?» — высказался Лоза в беседе с 5-tv.ru.

По словам артиста, выбор костюма для выхода на сцену — это личное дело Николаева и Орбакайте. В то же время они должны понимать, что это может кого-то раздражать или кто-то может их неправильно понять. Поэтому, если случившееся — это намеренная провокация артистов, то она на их совести. В то же время Лоза посоветовал не придавать значения инциденту и не реагировать на него.

Напомним, Орбакайте и Николаев появились в эфире федерального телеканала в нарядах цветов украинского флага и исполнили песню Аллы Пугачевой «Осенний поцелуй». Многие зрители восприняли номер артистов как намеренную провокацию и выразили возмущение в соцсетях.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Ольга Кормухина прокомментировала появление на сцене Кристины Орбакайте и Игоря Николаева в желтом платье и синем пиджаке.

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