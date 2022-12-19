Кормухина жестко прошлась по Орбакайте и Николаеву: «Что посеяли, то и кушать»

После февраля знаменитости разделились на два лагеря, но некоторые хотят усидеть на двух стульях.

Певица Ольга Кормухина с осуждением отнеслась к коллегам по цеху Кристине Орбакайте и Игорю Николаеву. Недавно они вышли на сцену в интересных костюмах: на исполнительнице блистало ярко-желтое платье, а на вокалисте — синий костюм.

Примечательно, что будучи в нарядах, напоминающих украинский флаг, обе знаменитости исполнили песню певицы Аллы Пугачевой, которая отказалась от родины под влиянием мужа, поддавшегося антироссийской пропаганде. Россияне возмутились такому перфомансу, Кормухина тоже решила не отмалчиваться. Правда, в странном поведении звезд она обвинила не самих артистов, а их поклонников.

«Хотелось бы спросить у тех, кто возмущается поведением селебов. А кто их годами возносил, старательно вытаптывая пространство вокруг их постаментов? И сколько поломанных крыльев и судеб в этой утоптанной нашей „разборчивой“ публикой земле? Сколько моих друзей кануло в безвестности со всей их гениальностью! А скольких уже нет на свете! Чего ж теперь возмущаться то? Что посеяли, то и кушать придется», — заявила Ольга Борисовна в своем Telegram-канале.

В том числе звезда отметила, что ушедших талантливых исполнителей, которых в свое время затмили нынешние звезды — теперь не вернуть. Из-за этого придется слушать только оставшихся «записных патриотов». По мнению артистки сложившаяся ситуация выглядит «гаденько».

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение Кормухиной о «жирном кресте» на российском шоубизе.