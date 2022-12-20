Не лезьте на рожон: китайский совет дня на вторник, 20 декабря

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы Эксклюзив 33

Риск дело благородное только при хорошей страховке.

Не лезьте на рожон: китайский совет дня на вторник, 20 декабря

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 20 декабря?

Во вторник эмоции немного угомонятся, но рассчитывать на полный штиль все-же не стоит. День обещает быть неспокойным и активизирующим всякие неожиданности. Рекомендации на такие дни почти не отличаются от советов на дни столкновения. Не стоит планировать важные дела, от которых зависит будущее.

Совет дня: если вам предложат во вторник заняться выгодным, но очень срочным и коротким проектом — не давайте ответ во вторник. Подумайте внимательно и сообщите о своем решении в четверг — когда энергии будут благоприятнее.

Предостережение дня: во вторник противопоказано рисковать и заниматься экстремальными развлечениями и спортом. Поберегите свое тело и нервы окружающих и проведите этот день в спокойных занятиях.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

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Не лезьте на рожон: китайский совет дня на вторник, 20 декабря

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