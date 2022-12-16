5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «бацзы», что в переводе значит «восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «бацзы» можно тут.

Предпоследняя неделя декабря ожидается противоречивой. В первые три дня энергии буксуют и сталкиваются, во второй половине недели — помогают и располагают как к делам, так и к отдыху.

Так что будьте благоразумными и в понедельник, вторник и среду пейте валерьянку и практикуйте медитации, а начиная с четверга можно начать отрываться по полной программе.

Понедельник, 19 декабря. Ян Огонь на Лошади

Понедельник застанет нас в «дне разрушения». Это звучит конечно, страшновато, но означает только то, что две противоположные по свойствам энергии будут пытаться ужиться в одном дне. И эта их борьба за место под солнцем может принести в наш понедельник некоторое количество деструктивности.

В этот раз сталкиваются энергии дня и месяца. Лошадь с Крысой. Огонь и Вода. Их стычка дает большой выход эмоций: много слов, в течение дня возможны скандалы и перебранки, обиды и недопонимания. День может принести резкую смену планов, настроения, срыв договоренностей и обязательств.

Берегите свое здоровье и планируйте на понедельник деятельность в лайт-режиме. Не назначайте важных дел типа свадьбы, помолвки, начало важного проекта, переговоры и начало ремонта. Рутинная подготовка к празднованию Нового года, повседневные обязанности по работе и дому — идеальные занятия для этого дня.

Не стоит в понедельник делать серьезные покупки и заниматься финансовыми вопросами. Все ваши действия в этот день могут стать просто потерей времени.

Наиболее растрепанными в понедельник будут люди с Крысой и Лошадью в личной карте.

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Вторник, 20 декабря. Инь Огонь на Козе

Вторник находится посредине двух дней столкновения этой недели — понедельника и среды — и принимает на себя шоки и от одного, и от другого. Китайские спецы обычно трактуют такое положение, как опасность или неопределенность, и рекомендуют так же, как и в дни разрушения, не планировать на дни до и после ничего серьезного.

Особенно не стоит во вторник заниматься рискованными и потенциально опасными для здоровья делами. Перенесите на другой день будоражащие кровь развлечения, дальние и опасные путешествия, не занимайтесь экстремальным спортом. Есть вероятность получения травм.

Вторая порция предупреждений относительно вторника касается срочных проектов и сделок по покупке и продаже недвижимости. Начатые в этот вторник, они могут потом всерьез забуксовать. Просто переносим решения на другую дату.

Чем, скажете, в этот день вообще можно заниматься? Всем не очень важным и не совсем серьезным. Дом, семья, коллеги по работе ждут вашего внимания и трудолюбия. Рутина, когда ее не очень много, может быть неотразимо прекрасна.

Людей с Быком в карте все негативные аспекты вторника могут зацепить в первую очередь.

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Среда, 21 декабря. Ян Земля на Обезьяне

В среду, как и анонсировалось, встречаем второе столкновение на неделе. Этих «друзей» мы с вами уже хорошо изучили. Тигр и Обезьяна фыркают друг на друга весь этот 2022 год. И будут это делать вплоть до нового китайского года, что случится в феврале, а то прям и до марта.

В эту среду стычка игра и Обезьяны принесет нам очередную индульгенцию на заслуженный отдых. Не планируйте важного, завершите рутинные мероприятия, начатые в понедельник и вторник, пейте мяту с мелиссой, и наступит вам тихое счастье.

Можно еще в среду заняться тесным контактированием с близкими и друзьями. Пригласите подругу или друга испить кофею, сходите в гости к родителям, испеките пирог соседям. Налаживание отношений — очень благостное дело, и в среду оно будет удаваться на все сто.

Не очень хорошо в среду могут себя чувствовать себя в среду люди с Тигром и Обезьяной в карте. Поберегите себя.

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Четверг, 22 декабря. Инь Земля на Петухе

В четверг стихии смилостивятся над нами и благословят на свершения и новые дела. День считается благоприятным для того, чтобы получать плоды трудов праведных. Иными словами — для сбора урожая. Сельскохозяйственная терминология для бацзы совершенно логична — эта наука используется в Поднебесной для предсказаний уже в течение нескольких тысяч лет.

Итак, согласно рекомендациям бацзы, на четверг можно смело планировать встречи и переговоры, особенно с инвесторами и заинтересованными партнерами. Подписания контрактов, выход на новую работу, а также поход к руководству за повышением вознаграждения — тоже дела этого четверга.

Те, кто занимается краудфандингом, решительно отправляйтесь в четверг к спонсорам и меценатам. В этот день шансы получить поддержку свыше сильно увеличиваются.

Не стоит в четверг отправляться в трудное путешествие. Если есть возможность, то перенесите старт этих важных дел на другую дату. Люди с Кроликом в карте будьте в четверг аккуратны с колюще-режущими предметами. Берегите себя.

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Пятница, 23 декабря. Ян Металл на Собаке

Пятница — день первооткрывателей и новизны. Энергии помогают, способствуют, благоприятствуют. После череды не самых интересных энергетических раскладов пятница — это просто подарок.

Чем лучше всего заняться в пятницу? Лучше всего пойдут встречи и знакомства. Планируйте на пятницу веселые тусовки, принимайте внезапные предложения, отправляйтесь на концерты, вечеринки и презентации в новые места. Правильно будет в эту пятницу выйти на новую работу, начать обучение и дать старт новому проекту.

Не стоит в пятницу заниматься земляными работами. Ну, то есть не надо рыть ямы. В прямом и переносном смысле. Люди с Драконом в карте почувствуют возросшее на них давление. Это скоро пройдет.

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Суббота, 24 декабря. Инь Металл на Свинье

Суббота будет энергетически организована как идеальный шабат. Поток ци в этот день будут неподвижен, и это вызовет соответствующую реакцию. Для начала ничего не захочется делать. Только валяться. Так вы и не сопротивляйтесь.

Лучше всего в субботу заняться ничегонеделанием. Разрешите себе жить этот день без графиков, задач и обязательств, выключите внутренний таймер и посвятите время бесцельному разглядыванию пейзажей, прогулкам куда глаза глядят и ни к чему не обязывающим беседам с приятными вам людьми.

Точно не стоит в субботу заниматься финансовыми операциями и возней с бумагами. Не стоит ходить по врачам. Возможны инциденты и форс-мажоры.

Люди со Змеей в карте могут в субботу быть излишне эмоциональны.

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Воскресенье, 25 декабря. Ян Вода на Крысе

Воскресенье, в отличие от субботы, обещает быть днем энергичным и результативным. Главенствует стихия Воды — а это значит «попрет» все, что связано с коммуникациями. Общение с нужными и важными людьми, знакомства, проекты, связанные со связью, транспортировкой, путешествиями и прочей логистикой.

В воскресенье хорошо строить планы, мечтать и представлять свое грандиозное будущее. Правильно — проводить помолвки и делать предложение руки и сердца. Обязательно организуйте совместное времяпрепровождение с семьей или друзьями. Найдите возможность пообщаться с людьми, которых давно не видели, выберитесь из дома.

Не стоит в воскресенье начинать серьезное лечение, лучше это сделать в более благоприятную дату. Людям с Лошадью в карте стоит быть внимательными к сигналам тела и усмирять эмоции.

Хорошей всем недели!