«Нам тоже платят»: пранкеры Вован и Лексус признались, на кого работают

Деятельность знаменитых самозванцев тяжелая и опасная. Неужели никто за этим не стоит?

Российские пранкеры Вован и Лексус объяснили, чем зарабатывают на жизнь. По их словам, помимо основного рода деятельности есть еще несколько ответвлений, за которые им платят хорошие суммы. При этом за розыгрыши известных политиков ни одна организация их не поощряет финансово, в том числе и ФСБ. Свои пранки знаменитые авантюристы назвали самодеятельностью.

«Вот говорят: когда на своем хобби зарабатываешь, это самое лучшее. У нас примерно так, совмещаем приятное с полезным. Отчасти зарабатываем. А еще мы — амбассадоры Rutube, российского аналога YouTube. Плюс выступаем с лекциями, за это нам тоже платят. Иногда», — рассказал Вован в беседе с изданием KP.RU.

В том числе пранкеры сообщили о тонкостях некоторых розыгрышей. Иногда им приходится подделывать особенности голосов определенных личностей. Например, хрипоту украинского президента Владимира Зеленского.

Однако не всегда это имеет смысл. Оказывается, многие политические деятели и знаменитости не замечают явного русского акцента и плохого английского. Невнимательность политиков и селебрити очень помогает шутникам остаться нераскрытыми.

«В 2020 году мы звонили от имени Греты Тунберг. Обзвонили, наверное, два десятка политиков и звезд шоу-бизнеса. Были и музыканты с идеальным слухом. Были голливудские звезды. <…> И что? У нас Грету играли четыре разные девушки с плохим английским и типично русским акцентом. И никто ничего не заподозрил», — признался Вован.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пранкер Лексус раскрыл детали розыгрыша польского президента Анджея Дуды.