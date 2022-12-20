«Нам тоже платят»: пранкеры Вован и Лексус признались, на кого работают

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 388

Пранкеры Вован и Лексус назвали свои розыгрыши самозанятостью

«Нам тоже платят»: пранкеры Вован и Лексус признались, на кого работают

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Деятельность знаменитых самозванцев тяжелая и опасная. Неужели никто за этим не стоит?

Российские пранкеры Вован и Лексус объяснили, чем зарабатывают на жизнь. По их словам, помимо основного рода деятельности есть еще несколько ответвлений, за которые им платят хорошие суммы. При этом за розыгрыши известных политиков ни одна организация их не поощряет финансово, в том числе и ФСБ. Свои пранки знаменитые авантюристы назвали самодеятельностью.

«Вот говорят: когда на своем хобби зарабатываешь, это самое лучшее. У нас примерно так, совмещаем приятное с полезным. Отчасти зарабатываем. А еще мы — амбассадоры Rutube, российского аналога YouTube. Плюс выступаем с лекциями, за это нам тоже платят. Иногда», — рассказал Вован в беседе с изданием KP.RU.

В том числе пранкеры сообщили о тонкостях некоторых розыгрышей. Иногда им приходится подделывать особенности голосов определенных личностей. Например, хрипоту украинского президента Владимира Зеленского.

Однако не всегда это имеет смысл. Оказывается, многие политические деятели и знаменитости не замечают явного русского акцента и плохого английского. Невнимательность политиков и селебрити очень помогает шутникам остаться нераскрытыми.

«В 2020 году мы звонили от имени Греты Тунберг. Обзвонили, наверное, два десятка политиков и звезд шоу-бизнеса. Были и музыканты с идеальным слухом. Были голливудские звезды. <…> И что? У нас Грету играли четыре разные девушки с плохим английским и типично русским акцентом. И никто ничего не заподозрил», — признался Вован.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пранкер Лексус раскрыл детали розыгрыша польского президента Анджея Дуды.

-4° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
66.35
1.74 70.62
1.84
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 20 декабря

Последние новости

12:48
Ограничить нельзя платить: в ЕС неоднозначно отреагировали на потолок цен за газ из РФ
12:36
«Выкорчевать грех»: звезда «Интернов» дала рецепт отказа от зависимости
12:21
Полная тишина? В Москве запретили запуск фейерверков в новогоднюю ночь
11:54
«В России появится»: раскрыто таинственное предсказание Джуны на 2023 год
11:35
«Нам тоже платят»: пранкеры Вован и Лексус признались, на кого работают
11:26
Американский политик отвел на войну НАТО с Россией три дня

Сейчас читают

Иммунолог Болибок: ношение масок снижает вероятность заражения гриппом в 100 раз
"Смотрю на нее, и становится жалко": Алехно о трудной судьбе 5-летней дочери
Последствие липосакции или болезни? Фанаты разглядели «дыру» на теле Седоковой
Как семьям с детьми и беременным будут выплачивать пособия в 2023 году

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023