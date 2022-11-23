«Настоящего Макрона отшили»: пранкер Лексус раскрыл детали розыгрыша Дуды

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 71

Пранкер Лексус рассказал о звонке Макрона во время розыгрыша Дуды

«Настоящего Макрона отшили»: пранкер Лексус раскрыл детали розыгрыша Дуды

Фото: www.globallookpress.com / Tomas Tkacik

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На днях знаменитые «телефонные хулиганы» из России выставили на посмешище польского лидера, а заодно и его французского коллегу.

Пранкер Лексус (Алексей Столяров) рассказал детали недавнего розыгрыша польского президента Анджея Дуды, с которым он и его напарник Вован (Владимир Кузнецов) связались от имени президента Франции Эммануэля Макрона после падения украинской ракеты на территории Польши.

Оказалось, что прямо во время разговора пранкера с Дудой в офис польского лидера позвонил настоящий Макрон, с которым ранее были согласованы переговоры. Однако сотрудники Дуды «отшили» его.

«Видимо, до нас канцелярия Макрона уже согласовала этот разговор. Макрон пытался позвонить Дуде в этот момент. Но настоящего Макрона отшили в канцелярии, потому что посчитали, что он телефонный хулиган. Ему сказали, что президент Франции уже на линии с польским лидером. Поэтому Макрону пришлось говорить с премьер-министром. Видимо, мы просто вклинились в этот удачный момент», — рассказал Лексус в интервью «Народным новостям».

Пранкер добавил, что Дуда до конца разговора был уверен, что общается с французским коллегой, никаких сомнений во время разговора у него не возникло. Между тем в офисе польского президента после публикации пранкерами розыгрыша Дуды попытались оправдаться и заявили, что глава государства якобы рассекретил «фальшивого» Макрона и прекратил разговор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пранкеры Вован и Лексус раскрыли секрет успешных переговоров с политиками.

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