Сила Махов: Россия развернула непобедимое оружие Путина «Авангард»

При желании Москва способна ударить по американским территориям.

Россия приняла на вооружение новейшую боевую систему «Авангард», которая является несокрушимым оружием президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил Халеда Рахман в американском издании Newsweek.

«„Авангард“ был одним из нескольких передовых систем вооружений, о которых Владимир Путин объявил в марте 2018 года. Этот комплекс способен летать со скоростью в 27 раз выше скорости звука, и его невозможно перехватить», — говорится в публикации.

Как заявили военные аналитики, мнения которых приводит Рахман, дальность действия «Авангарда» составляет свыше шести тысяч километров, этот комплекс способен нести как обычную, так и ядерную нагрузку. Помимо этого он может пролететь над Антарктидой и направится прямиком к югу США.

В материале отмечается, что «Авангард» создан для прохождения в американскую систему противоракетной обороны и ударов по целям критической важности.

К слову, в следующем году в России начнется разработка новейшего мобильного ракетного комплекса стратегического назначения с прорывными возможностями по преодолению ПРО. Как объяснил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев, он будет иметь большую мобильность, чем ПГРК «Ярс».

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