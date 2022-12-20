Сила Махов: Россия развернула непобедимое оружие Путина «Авангард»

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 102

Россия развернула непобедимое оружие Путина «Авангард»

Сила Махов: Россия развернула непобедимое оружие Путина «Авангард»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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При желании Москва способна ударить по американским территориям.

Россия приняла на вооружение новейшую боевую систему «Авангард», которая является несокрушимым оружием президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил Халеда Рахман в американском издании Newsweek.

«„Авангард“ был одним из нескольких передовых систем вооружений, о которых Владимир Путин объявил в марте 2018 года. Этот комплекс способен летать со скоростью в 27 раз выше скорости звука, и его невозможно перехватить», — говорится в публикации.

Как заявили военные аналитики, мнения которых приводит Рахман, дальность действия «Авангарда» составляет свыше шести тысяч километров, этот комплекс способен нести как обычную, так и ядерную нагрузку. Помимо этого он может пролететь над Антарктидой и направится прямиком к югу США.

В материале отмечается, что «Авангард» создан для прохождения в американскую систему противоракетной обороны и ударов по целям критической важности.

К слову, в следующем году в России начнется разработка новейшего мобильного ракетного комплекса стратегического назначения с прорывными возможностями по преодолению ПРО. Как объяснил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев, он будет иметь большую мобильность, чем ПГРК «Ярс».

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение эксперта о том, как США пытаются догнать РФ в области гиперзвукового оружия.

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