Эксперт рассказал, как США пытаются догнать РФ в области гиперзвукового оружия

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 30

Военный эксперт Корнев: США пытаются догнать Россию в области гиперзвукового оружия воздушного базирования

Эксперт рассказал, как США пытаются догнать РФ в области гиперзвукового оружия

Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

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Американские военные провели первый успешный запуск прототипа ракеты AGM-183 ARRW.

Соединенные Штаты предпринимают усиленные попытки догнать Россию в области гиперзвукового оружия воздушного базирования. Об этом «Известиям» рассказал военный эксперт Дмитрий Корнев.

Он прокомментировал сообщение о том, что США провели первый успешный пуск полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты «воздух–земля» AGM-183 ARRW. Накануне она стартовала с борта стратегического бомбардировщика B-52H, достигнув в полете скорости в пять раз выше скорости звука.

«В России уже стоит на вооружении гиперзвуковая ракета „Кинжал“, которая размещается на самолетах. Американцы пытаются нас догнать в области гиперзвукового оружия воздушного базирования, и ракета AGM-183A — это как раз то изделие, которое, по их задумке, это должно сделать. Американцы очень давно занимаются этой ракетой, и не всегда работы над ней шли гладко. Проблем на испытаниях хватало, но сейчас, видимо, они вышли на финишную прямую», — отметил Корнев.

Он предположил, что в следующем году США закончат испытания AGM-183A и начнут ее развертывание. По словам эксперта, ракета крайне важна для американцев, поскольку создается для стратегической авиации, обладает высокой точностью и дальностью действия свыше 900 километров.

Корнев добавил, что AGM-183A будут оснащаться бомбардировщики-ракетоносцы типа B-52H Stratofortress, а также, скорее всего, недавно презентованные новейшие B-21 Raider.

На днях военный эксперт Виктор Литовкин напомнил, что гиперзвуковая ракета «Авангард» производства российской корпорации «Тактическое ракетное вооружение» способна лететь со скоростью 27 махов. Ничего даже близко похожего американский военно-промышленный комплекс пока создать не сподобился, подчеркнул эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Китай впервые продемонстрировал сверхзвуковую противокорабельную ракету с маркировкой 2PZD-21, скопированную с российского гиперзвукового комплекса «Кинжал».

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