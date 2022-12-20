Офис украинского лидера сообщил о поездке Зеленского в Артемовск

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 40

Город является стратегическим транспортным узлом для экипировки и снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

Офис украинского лидера сообщил о поездке Зеленского в Артемовск

Фото: www.globallookpress.com / APUkraine/ twitter.com

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе Украинский кризис

Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Артемовске (украинское наименование Бахмут — Прим. ред.), расположенном в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР). Как сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров, глава Незалежной был на позициях ВСУ.

Стоит отметить, что Артемовск является стратегическим транспортным узлом для экипировки и снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Именно через этот населенный пункт проходит сеть автомобильных и железных дорог. Сейчас это одна из самых горячих точек боевых действий.

В последние месяцы российские силы ведут ожесточенные бои за Артемовск, ведь его освобождение позволит перейти ВС РФ к северной части республики. Украинские войска задействуют все силы, чтобы остаться на этих территориях. Как отмечал сам Зеленский, Артемовск и Соледар — самые болезненные участки фронта для властей Незалежной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские войска преднамеренно уничтожают уцелевшие жилые дома в Артемовске.

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