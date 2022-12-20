Украинские войска преднамеренно уничтожают уцелевшие жилые дома в Артемовске
Марочко заявил о преднамеренном уничтожении ВСУ инфраструктуры в Артемовске
Фото: Красильников Станислав / ТАСС
Это последний подконтрольный Украине район в ДНР.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно уничтожают уцелевшие жилые дома и социальные объекты в Артемовске Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил офицер второго армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
«Украинские подразделения начали прибегать к тактике выжженной земли, нанося удары по уцелевшим жилым домам, транспортным развязкам, социально важным объектам Артемовска», — рассказал Марочко агентству.
По его словам, ВСУ атакуют гражданскую инфраструктуру «всеми доступными средствами».
«В городе нет российских военных, а в подвальных помещениях находятся мирные жители», — подчеркнул Марочко.
Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР и является важным транспортным узлом, который позволяет снабжать ВСУ в Донбассе.
Спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля. Россия решила оказать военную поддержку самопровозглашенным республикам, которые страдают от атак со стороны Киева с 2014 года.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в ЛНР украинские солдаты в ужасе выводят из строя танки, чтобы не идти в наступление.
- 20 дек
- В соцсетях сообщают о мощном ночном взрыве под Харьковом
- 20 дек
- Военкор «Известий» показал, как работают экипажи РСЗО «Град» во время боя
- 20 дек
- За смертью — смерть: ВСУ отправляют солдат на убой ради тел погибших наемников
- 20 дек
- Ударные вертолеты «Аллигатор» уничтожили бронетехнику и опорные пункты ВСУ
- 20 дек
- Ни единой секунды тишины: лучшее видео из зоны СВО
- 19 дек
- В половине регионов Украины сегодня трижды звучали сирены
- 19 дек
- «Найдет вас в спальне»: военный эксперт о новейшем комплексе разведки «Ирония»
- 19 дек
- Путин рекомендовал выдавать землю в Подмосковье и Крыму отличившимся в СВО
- 19 дек
- «Викинги» из ЗВО нашли и уничтожили опорный пункт наемников под Марьинкой
- 19 дек
- Песков назвал глупыми публикации о принуждении Минска к спецоперации
Читайте также
86%
1.74 70.62
1.84
Нашли ошибку?