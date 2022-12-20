Украинские войска преднамеренно уничтожают уцелевшие жилые дома в Артемовске

Это последний подконтрольный Украине район в ДНР.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно уничтожают уцелевшие жилые дома и социальные объекты в Артемовске Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил офицер второго армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

«Украинские подразделения начали прибегать к тактике выжженной земли, нанося удары по уцелевшим жилым домам, транспортным развязкам, социально важным объектам Артемовска», — рассказал Марочко агентству.

По его словам, ВСУ атакуют гражданскую инфраструктуру «всеми доступными средствами».

«В городе нет российских военных, а в подвальных помещениях находятся мирные жители», — подчеркнул Марочко.

Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР и является важным транспортным узлом, который позволяет снабжать ВСУ в Донбассе.

Спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля. Россия решила оказать военную поддержку самопровозглашенным республикам, которые страдают от атак со стороны Киева с 2014 года.

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