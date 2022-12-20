«Спасибо, что мочите людоедов»: Симоньян поблагодарила Путина за защиту людей

Главред RT напомнила всем обещание президента, данное 20 лет назад, которое он выполняет по сей день.

Маргарита Симоньян поблагодарила президента Владимира Путина словами про кровавых людоедов. С таким заявлением главный редактор RT выступила, получая от главы государства Орден Почета.

Российский лидер в Кремле лично вручил государственные награды и отметил исключительные храбрость и самоотверженность героев страны. Те, в свою очередь, сердечно благодарили Владимира Путина за оказанную честь.

Маргарита Симоньян вспомнила фразу Путина двадцатилетней давности о необходимости «мочить» и поблагодарила президента за многократное спасение регионов страны и ее соседей от жаждущих наживы врагов.

«Всегда хотела вам сказать: спасибо, что мочите людоедов. Вы не дали оторвать наш Кавказ, вы не отдали сожрать Абхазию и Осетию, спасибо, что прекратили бойню в Карабахе. И спасибо, что Вы вырываете с кровавой пасти этих людоедов наших людей», — обратилась к российскому лидеру главред RT.

Владимир Путин 24 сентября 1999 года во время пресс-конференции в Астане прокомментировал вооруженные события в Чечне в то время. Тогда он сказал, что «террористов поймаем и замочим в сортире». Глагол из этой фразы с добавлением «людоедов» и использовала в своей речи Маргарита Симоньян.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником сотрудников органов безопасности.