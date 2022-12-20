«Спасибо, что мочите людоедов»: Симоньян поблагодарила Путина за защиту людей

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 60

Симоньян поблагодарила Путина словами про людоедов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

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Главред RT напомнила всем обещание президента, данное 20 лет назад, которое он выполняет по сей день.

Маргарита Симоньян поблагодарила президента Владимира Путина словами про кровавых людоедов. С таким заявлением главный редактор RT выступила, получая от главы государства Орден Почета.

Российский лидер в Кремле лично вручил государственные награды и отметил исключительные храбрость и самоотверженность героев страны. Те, в свою очередь, сердечно благодарили Владимира Путина за оказанную честь.

Маргарита Симоньян вспомнила фразу Путина двадцатилетней давности о необходимости «мочить» и поблагодарила президента за многократное спасение регионов страны и ее соседей от жаждущих наживы врагов.

«Всегда хотела вам сказать: спасибо, что мочите людоедов. Вы не дали оторвать наш Кавказ, вы не отдали сожрать Абхазию и Осетию, спасибо, что прекратили бойню в Карабахе. И спасибо, что Вы вырываете с кровавой пасти этих людоедов наших людей», — обратилась к российскому лидеру главред RT.

Владимир Путин 24 сентября 1999 года во время пресс-конференции в Астане прокомментировал вооруженные события в Чечне в то время. Тогда он сказал, что «террористов поймаем и замочим в сортире». Глагол из этой фразы с добавлением «людоедов» и использовала в своей речи Маргарита Симоньян.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником сотрудников органов безопасности.

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