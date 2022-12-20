Путин поздравил с профессиональным праздником сотрудников органов безопасности

Эфирная новость 31

Глава государства поставил задачу жестко пресекать действия западных спецслужб и оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Владимир Путин поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником, отметил их смелость и компетентность. Но одновременно поставил задачу серьезно усилить работу по всем ключевым направлениям из-за роста числа угроз.

«Надо жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов. Должна быть усилена работа по линии пограничной службы ФСБ. Государственные границы — это важнейший ключевой рубеж обеспечения безопасности страны, и она должна быть надежно прикрыта. А попытки ее нарушить — пресекаться быстро и эффективно», — сказал глава государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что краснодарские таможенники пресекли канал военной контрабанды на Запад.

-5° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
66.35
1.74 70.62
1.84
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 20 декабря

Последние новости

11:14
Это не изюминка — Рената Литвинова назвала главный дефект на лице
10:54
Русский — значит, преступник? В тюрьмах США незаконно удерживают свыше 60 граждан РФ
10:40
Украинские войска преднамеренно уничтожают уцелевшие жилые дома в Артемовске
10:32
В соцсетях сообщают о мощном ночном взрыве под Харьковом
10:24
Темное ложе, ящики и скамейки: как выглядит квартира Шепелева в центре Москвы
10:10
Путин поздравил с профессиональным праздником сотрудников органов безопасности

Сейчас читают

Последствие липосакции или болезни? Фанаты разглядели «дыру» на теле Седоковой
10 заповедей Николая Дроздова: секрет счастья и долгожительства
«Ужасно и мерзко»: Навка рассказала о серьезном заболевании у Башарова
Как не набрать лишний вес во время праздников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023