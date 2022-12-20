Путин поздравил с профессиональным праздником сотрудников органов безопасности
Глава государства поставил задачу жестко пресекать действия западных спецслужб и оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru
Владимир Путин поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником, отметил их смелость и компетентность. Но одновременно поставил задачу серьезно усилить работу по всем ключевым направлениям из-за роста числа угроз.
«Надо жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов. Должна быть усилена работа по линии пограничной службы ФСБ. Государственные границы — это важнейший ключевой рубеж обеспечения безопасности страны, и она должна быть надежно прикрыта. А попытки ее нарушить — пресекаться быстро и эффективно», — сказал глава государства.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что краснодарские таможенники пресекли канал военной контрабанды на Запад.
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