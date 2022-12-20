Самолет United Airlines приземлился с горящим двигателем

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Пилот сразу же запросил экстренную посадку, к месту направили пожарных и медиков.

Фото, видео: © РИА Новости / Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

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Страшной трагедией чуть было не закончился рейс американской авиакомпании United Airlines. Этим утром самолет вылетел из Гонконга, но через некоторое время один из двигателей лайнера загорелся.

Пилот сразу же запросил экстренную посадку, к месту направили пожарных и медиков. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за попадания птицы.

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