Не просто дядя Митя: какую тайну скрывал о себе звезда фильма «Любовь и голуби»

Во взглядах и поступках артист был открытым человеком, но о самом личном и наболевшем заговорил только после 60 лет.

Звезда картины «Любовь и голуби» Сергей Юрский в жизни был далек от блестяще сыгранного им образа. Целостный, интеллигентный, закрытый для общения, но открытый во взглядах и поступках. Однако один факт из своей биографии артист намеренно скрывал — еврейское происхождение. Им актер был обязан своей матери Евгении Романовой, но лишь спустя долгие годы знаменитость сделает чистосердечное признание.

Как напоминает издание «Киноафиша», в молодости артист Сергей Жихарев сталкивался с антисемитскими настроениями, более того, из-за еврейских корней даже был выслан в Саратов. Позже он все-таки вернется в Ленинград, но возьмет творческий псевдоним, производный от имени его отца и до конца дней так и останется Юрским. И только в зрелом возрасте, после 60 лет, артист начнет открыто говорить о своей родословной.

«Чувствовал ли, что не хочу быть евреем, потому что ничего хорошего это не принесет? Да, испытал и очень серьезно. Но я могу гордиться одним. Что ни разу в те времена не закричал: „Я русский! У меня папа православный!“ Никогда. Я говорю об этом только сейчас, когда отмечаю столетие отца», — признался актер в одном из своих интервью.

Сергей Юрский дебютировал в кино еще в конце 50-х с картиной «Улица полна неожиданностей», настоящий успех к нему пришел в 1961 году после выхода на экраны комедии «Человек ниоткуда» Эльдара Рязанова, где он сыграл чудака. Всего на счету знаменитости порядка 30 киноработ, среди них самые любимые с его участием — «Республика ШКИД» (директор школы Виктор Сорокин), «Любовь и голуби» (дядя Митя), «Место встречи изменить нельзя» (врач Иван Груздев») и многие другие. В личной жизни актер был дважды женат, и второй брак — с актрисой Натальей Теняковой — окажется самым крепким. К слову, она же сыграет его экранную жену в фильме «Любовь и голуби». Разлучит супругов только смерть — Сергея Юрского не станет 8 февраля 2019 года.

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