Россию захлестнула волна интернет-фейков

Зачастую ложные сведения касаются событий на Украине, а также частичной мобилизации и якобы неполадок на МКС.

Россию захлестнула волна фейков. Ложные сообщения распространяются в интернете со скоростью пожара, обрастая скандальными и пугающими подробностями и комментариями. Об этом заявили создатели сервиса по выявлению недостоверной информации «Лапша Медиа».

«Рост произошел в шесть раз … количество фейков», — рассказал генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.

Особую активность авторов фейков вызвали события на Украине, частичная мобилизации и даже технические неполадки на МКС. Борцы с ложью в интернете напоминают: верить надо официальным источникам.