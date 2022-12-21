Россию захлестнула волна интернет-фейков

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«Лапша Медиа»: число фейков в рунете за год увеличилось в шесть раз

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksander Polyakov; 5-tv.ru

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Зачастую ложные сведения касаются событий на Украине, а также частичной мобилизации и якобы неполадок на МКС.

Россию захлестнула волна фейков. Ложные сообщения распространяются в интернете со скоростью пожара, обрастая скандальными и пугающими подробностями и комментариями. Об этом заявили создатели сервиса по выявлению недостоверной информации «Лапша Медиа».

«Рост произошел в шесть раз … количество фейков», — рассказал генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.

Особую активность авторов фейков вызвали события на Украине, частичная мобилизации и даже технические неполадки на МКС. Борцы с ложью в интернете напоминают: верить надо официальным источникам.

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