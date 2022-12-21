Возможны осложнения: врач объяснил, сколько длится восстановление после гриппа

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Рита Миронова
Рита Миронова 34

Доктор наук Токарев: длительность восстановления после гриппа зависит от степени поражения органов

Возможны осложнения: врач объяснил, сколько длится восстановление после гриппа

Фото: www.globallookpress.com / Christin Klose

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Возможно ли быстро оправиться после перенесенного гриппа или он опасен так же, как коронавирус?

Заболеваемость гриппом растет во всем мире и обещает стать самой высокой за последние годы. О том, сколько времени необходимо для полного восстановления после сезонного вируса, в беседе с URA.RU рассказал доктор медицинских наук Сергей Токарев.

По его словам, период восстановления зависит от степени поражения органов. Обычно это от полугода и более, если не будет осложнений.

«Больше рискуют получить осложнения после гриппа пожилые люди, коморбидные пациенты (одновременно протекает несколько заболеваний — Прим. ред.). Наиболее угрожающими здоровью и жизни являются осложнения со стороны дыхательной, сердечно-сосудистой и центральной нервной системы. Они могут быть достаточно стойкими», — объяснил Токарев.

Он отметил, что фиброз легочной ткани может обнаружиться даже через несколько месяцев после перенесенной пневмонии.

«Опасность осложнений, возникших в ходе заболевания гриппом и после завершения острой стадии, зависит от нескольких факторов. Это и тяжесть течения инфекции, и объем поражений органов и систем, и состояние иммунитета заболевшего, и его возраст, и наличие у пациента сопутствующих заболеваний», — рассказал врач.

В России сейчас больше половины выявленных инфекций приходится на грипп.

Ранее 5-tv.ru писал, что грипп обошел коронавирус по темпам заболеваемости.

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