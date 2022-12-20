Грипп обошел коронавирус по темпам заболеваемости
В этом сезоне наиболее активно циркулирует штамм H1N1.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Bernd Weißbrod; 5-tv.ru
Коронавирус окончательно уступил свои позиции гриппу. Заболеваемость сезонным вирусом растет во всем мире и обещает стать самой высокой за последние годы.
В России сейчас больше половины выявленных инфекций приходится на грипп. Темпы заражения только за неделю ускорились на 35 процентов.
По словам ученых, такие вспышки происходят примерно раз в семь лет. Причиной называют истощение коллективного иммунитета.
Тем, кто уже привился, по словам медиков, переживать особо не стоит: вакцина защищает от наиболее распространенных штаммов.
В частности, дает иммунитет от свиного гриппа. Этот штамм отличается агрессивностью и высокими рисками тяжелых осложнений.
При этом опасность подхватить коронавирус все еще остается. Хуже всего, говорят медики, когда грипп протекает одновременно с COVID-19. А завершение сезона болезней зависит исключительно от погоды — победить грипп поможет, например, ранняя весна.
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