«Меня ревновали»: Валерия поделилась проблемами семейной жизни с Пригожиным

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 49

Дочь Валерии боялась, что Иосиф Пригожин уведет маму из семьи

«Меня ревновали»: Валерия поделилась проблемами семейной жизни с Пригожиным

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Знаменитая певица узнала об отношении ребенка к продюсеру от няни. Ей пришлось поговорить с наследницей по-взрослому.

Дети певицы Валерии признались, что ревновали ее к мужу-продюсеру Иосифу Пригожину. Своими переживаниями об отношениях «лысого дяди» со знаменитой мамой они поделились с няней. Об этом артистка рассказала корреспондентам dni.ru.

Сначала певице казалось, что дети легко приняли ее нового избранника, однако позже стала всплывать правда о реальном отношении между членами звездной семьи.

«Им казалось, что маму забирают. Они меня ревновали, и это понятно: у человека есть мама, и вдруг пришел какой-то лысый дядя, с которым маму надо делить. Дочь поделилась этими своими страхами с няней через год после нашей совместной с Иосифом жизни», — призналась исполнительница.

Артистка рассказала, что поговорила со своей дочкой как со взрослым человеком. По словам Валерии, после беседы у ребенка пропали вопросы к родителям.

«Мне кажется, в ту пору ее отпустило. Просто я сказала: «Не бойся, что тебя будут любить меньше! Наоборот, ты получишь в два раза больше любви!» — подчеркнула певица.

Валерия была замужем трижды. С 2004 года она стоит счастливую семейную жизнь с Пригожиным, однако общих детей у них нет. В 2014 году у исполнительницы случился выкидыш. Валерия воспитывает троих наследников от второго мужа композитора Александра Шульгина — Анну, Артемия и Арсения. По словам артистки, бывший супруг не принимает участия в жизни детей и не платит алименты.

«Я вообще забыла об этом человеке. И только журналисты мне о нем то и дело напоминают», — завершила беседу с журналистами певица.

Ранее 5-tv.ru писал, что Валерия раскрыла всю подноготную российского шоу-бизнеса.

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