«Злобные и завистливые люди»: Валерия рассказала об изнанке шоу-бизнеса

По словам артистки, самые близкие отношения у нее сложились с людьми не из мира музыки.

Среди обывателей ходят слухи, что мир шоу-бизнеса — это «клубок целующихся змей». Якобы между артистами существует только конкуренция. По словам певицы Валерии, не все могут пережить успех другого человека, хотя нужно оставаться людьми в любой ситуации.

Как сообщают dni.ru, сама артистка очень серьезно относится к самому понятию дружбы, которое «требует постоянного служения».

У Валерии есть друзья в шоу-бизнесе. Лучше всего она общается с продюсером Виктором Дробышем, а также с семьей Маликовых. Тем не менее, самые близкие отношения у нее сложились с людьми не из музыкальной сферы.

«Это те люди, которые не испытывают зависти, я это точно знаю. Причем это качество не зависит от профессии — злобные и завистливые люди есть везде. А есть люди с нормальными ценностями, которые способны порадоваться за успех другого человека», — сказала Валерия.

Она указала, что в шоу-бизнесе у всех очень много амбиций, которые сопряжены с каким-то черным чувством.

Ранее 5-tv.ru стало известно, что Пригожину несладко живется с Валерией.