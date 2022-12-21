Госдума приняла закон о пожизненном заключении за диверсии

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 234

ГД приняла во II чтении законопроект о пожизненном заключении за диверсионную деятельность

Госдума приняла закон о пожизненном заключении за диверсии

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Законотворцы предлагают три новые статьи УК РФ с максимальным наказанием.

Государственная дума РФ на пленарном заседании приняла законопроект, согласно которому за диверсионные действия в России грозит уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.

Пожизненно сесть в тюрьму могут те, кто попытался создать диверсионное сообщество, а также обучать диверсантов или оказывать содействие другим группировкам, в том числе финансовая помощь и пропаганда.

Депутаты Госдумы предлагают три новые статьи с максимальным наказанием: «Содействие диверсионной деятельности», «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности», «Организация диверсионного сообщества и участие в нем».

За первую стать. полагается от восьми до 15 лет лишения свободы и штраф от 300 до 700 тысяч рублей. Если человек при этом использовал свое служебное положение — от десяти до 20 лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей.

Прошедшие обучение по подготовке диверсий могут получить от 15 до 20 лет. Однако уголовной ответственности можно избежать, если передать информацию о прохождении обучения органам власти и поспособствовать раскрытию преступления.

Ответственность за третью статью (Организация диверсионного сообщества и участие в нем), помимо пожизненного заключения, предполагает от 15 до 20 дет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что о миллионных штрафах за осквернение георгиевской ленты.

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