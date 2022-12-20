В Госдуме приняли закон о миллионных штрафах за осквернение георгиевской ленты

Эфирная новость 35

А за публичное надругательство может грозить и уголовная ответственность.

Фото, видео: www.globallookpress.com /Photoagency Interpress; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Миллионные штрафы и даже уголовное наказание теперь грозят тем, кто будет осквернять — георгиевскую ленту. Госдума сегодня наделила черно-оранжевую ленточку официальным статусом символа воинской славы.

А значит и ответственность за публичное надругательство над ней — соответствующее. Можно попасть в колонию на три года или нарваться на штраф в три миллиона.

Если же осквернением будет заниматься группа людей, то срок заключения для них может дойти до пяти лет, а штрафы до пяти миллионов. Такое же строгое наказание и для юридических лиц.

-4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
69.00
2.65 73.34
2.72
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 20 декабря

Последние новости

20:20
Вслед за Гитлером: как США пытаются сменить власть в РФ и почему у них не выйдет
20:08
Не просто дядя Митя: какую тайну скрывал о себе звезда фильма «Любовь и голуби»
19:53
Си Цзиньпин заявил о необходимости переговоров по Украине
19:32
Владимир Машков вместе с детьми открыл «транспортную» елку возле «Табакерки»
19:24
«Превысила дозу»: Политов опроверг информацию о намеренном отравлении дочери
19:15
В Госдуме приняли закон о миллионных штрафах за осквернение георгиевской ленты

Сейчас читают

Иммунолог Болибок: ношение масок снижает вероятность заражения гриппом в 100 раз
"Смотрю на нее, и становится жалко": Алехно о трудной судьбе 5-летней дочери
Зачем хакеры пытаются завладеть учетными записями Telegram
Рубль поскользнулся на нефти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023