Умерший гитарист «Танцы минус» отказывался ехать в больницу
Медикам не с первого раза удалось уговорить Антона Хабибулина принять помощь.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Nadezhda Lebedeva; 5-tv.ru
Умершему 44-летнему гитаристу группы «Танцы минус» Антону Хабибулину «скорую помощь» вызывали дважды.
По предварительной информации 5-tv.ru, музыканту стало плохо 19 декабря. Он пожаловался на острые боли в области живота. Приехавшие на вызов медики не смогли уговорить Хабибулина госпитализироваться.
Через некоторое время ему стало хуже и уже с обострением панкреатита его все же доставили в одну из московских больниц. Врачи провели экстренную операцию, однако организм знаменитости не смог справиться с обострившимися хроническими заболеваниями. 20 декабря Антон Хабибулин скончался в реанимации.
Информации о дате и месте похорон пока не сообщается.
Читайте также
86%
2.65 73.34
2.72
Нашли ошибку?