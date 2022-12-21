Умерший гитарист «Танцы минус» отказывался ехать в больницу

Умершему 44-летнему гитаристу группы «Танцы минус» Антону Хабибулину «скорую помощь» вызывали дважды.

По предварительной информации 5-tv.ru, музыканту стало плохо 19 декабря. Он пожаловался на острые боли в области живота. Приехавшие на вызов медики не смогли уговорить Хабибулина госпитализироваться.

Через некоторое время ему стало хуже и уже с обострением панкреатита его все же доставили в одну из московских больниц. Врачи провели экстренную операцию, однако организм знаменитости не смог справиться с обострившимися хроническими заболеваниями. 20 декабря Антон Хабибулин скончался в реанимации.

Информации о дате и месте похорон пока не сообщается.