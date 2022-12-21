Матвиенко ответила на вопрос о второй волне мобилизации в России

Все фейки о новых призывах — лишь очередная попытка расколоть российское общество.

Нет необходимости в привлечении второй волны мобилизации в России. Кроме того, этот вопрос ни разу не обсуждался на заседаниях Совета безопасности РФ. Соответствующее заявление сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии 2022 года.

«Вы хорошо слышали высказывание президента, что никакой государственной необходимости в новой волне мобилизации нет. Как член Совета безопасности я вам говорю абсолютно искренне — эта тема ни разу не поднималась, ее вообще нет сегодня в повестке», — рассказала Валентина Матвиенко в беседе с журналистами.

Кроме того, Матвиенко обратила внимание на увеличение количества фейков и ложных данных. По ее словам, это говорит о ведущейся против страны информационной войны и «попытки раскачать Россию изнутри и расколоть наше общество».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент Владимир Путин образовал рабочую группу по вопросам мобилизации и социальной поддержки участников спецоперации.