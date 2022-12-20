Путин образовал группу органов власти по вопросам мобилизации
Путин образовал рабочую группу по вопросам мобилизации и соцподдержки участников СВО
Фото: Епанчинцев Евгений / ТАСС
Группа займется совершенствованием правового регулирования в сфере мобилизационной подготовки.
Президент РФ Владимир Путин создал рабочую группу по вопросам мобилизации и социальной поддержки участников специальной военной операции. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовых актов.
Согласно документу, руководителем группы назначен первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, а ее задачей будет совершенствование правового регулирования в сфере мобилизационной подготовки.
Кроме того, группа займется инициативами по созданию и хранению мобилизационных мощностей и продукции для Вооруженных сил. Доклад о проделанной работе группа будет предоставлять главе государства ежемесячно.
В этот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о посещении Владимиром Путиным зоны проведения спецоперации для совещания с командующими войск. Детали поездки пока не раскрываются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России на церемонии вручения государственных наград в Кремле отметил смелость и героизм российских военнослужащих в ходе специальной военной операции.
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