Путин образовал группу органов власти по вопросам мобилизации

Группа займется совершенствованием правового регулирования в сфере мобилизационной подготовки.

Президент РФ Владимир Путин создал рабочую группу по вопросам мобилизации и социальной поддержки участников специальной военной операции. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовых актов.

Согласно документу, руководителем группы назначен первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, а ее задачей будет совершенствование правового регулирования в сфере мобилизационной подготовки.

Кроме того, группа займется инициативами по созданию и хранению мобилизационных мощностей и продукции для Вооруженных сил. Доклад о проделанной работе группа будет предоставлять главе государства ежемесячно.

В этот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о посещении Владимиром Путиным зоны проведения спецоперации для совещания с командующими войск. Детали поездки пока не раскрываются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России на церемонии вручения государственных наград в Кремле отметил смелость и героизм российских военнослужащих в ходе специальной военной операции.