Песков заявил, что в планы Путина не входит садиться за руль нового «Москвича-3»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 18

Российский лидер ранее протестировал «Ладу Калину». Почему он не собирается садиться за руль нового отечественного автомобиля?

Фото, видео: YURI KOCHETKOV / ТАСС; 5-tv.ru

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В Кремле сообщили, что Владимир Путин не планирует тестировать новый городской кроссовер «Москвич-3». Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал во время брифинга.

«Пока нет таких планов у президента. Это безусловно отрадный факт, что в такие сжатые сроки будет запущено производство», — подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что на российском рынке легковых автомобилей сейчас наблюдается дефицит, однако подобные темпы серийного производства в скором времени позволят минимизировать нехватку.

«Такие шаги, чтобы сократить до минимума этот дефицит, вызывают удовлетворение. Это можно приветствовать», — прокомментировал Песков.

21 декабря стало известно, что цены на перезапущенные автомобили «Москвич-3» будут стартовать с одного миллиона 970 тысяч рублей.

Ранее появилась информация, что в столичном районе Бирюлево-Западное начал функционировать завод автомобильных двигателей. Ожидается, что предприятие будет выпускать 12 миллионов автокомпонентов для 250 тысяч машин, однако основной специализацией завода останется штамповка кузовных двигателей.

Ранее эксперт дал 5-tv.ru ответы на главные вопросы о «Москвиче-3».

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