Возвращение легенды: пять главных вопросов про обновленный «Москвич 3»

Станет ли «Москвич 3» снова народным? Все точки над «i» расставит цена и комплектация столичного кроссовера.

Советская легенда — автомобиль «Москвич» — вернулся, спустя 20 лет. Обновленный, быстрый и комфортный городской кроссовер «Москвич 3» сразу оказался в центре всеобщего внимания. Интригующий автомобиль с шильдиком «М» на руле и на капоте предстал в виде переднеприводного компактного кроссовера с бензиновым мотором.

Известно, что цифровые индексы в названии машин указывают на размер машины и ее главенство в модельном ряду. Ожидается, что старшим в семействе обновленного «Москвича» будет электрокар.

Что под капотом только что сошедшего с конвейера «Москвича 3», какие у него характеристики, сколько он будет стоить — на эти и другие вопросы эксклюзивно для 5-tv.ru ответил автомобильный журналист, автоэксперт Петр Баканов.

Перезапуск бренда «Москвич»

Фото: YURI KOCHETKOV / ТАСС

Старт производства на легендарном заводе «Москвич» называют знаковым событием. Первой моделью стал кроссовер «Москвич 3» с бензиновым двигателем объемом 1,5 литра.

«Москвич 3» представляет собой перелицованный китайский автомобиль JAC JS4. Перелицовка заключается в других эмблемах. Сейчас на АЗЛК организована крупноузловая сборка. Под крупноузловой сборкой можно подразумевать все, что угодно, например, повесили колеса, поставили новые шильдики и пустили автомобиль в серию», — рассказал автоэксперт Петр Баканов.

По его словам, к новинке нужно присмотреться, протестировать и только потом сделать окончательные выводы.

«Что касается самого автомобиля, то не нужно питать иллюзий: марка JAC не самая популярная среди легковых автомобилей. Ее специализация — это грузовики. А легковушки пошли следом. Сложно его назвать лидером китайского рынка, это марка второй или даже третьей очереди», — считает специалист.

Обновленный «Москвич 3» — что за машина

Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

Первенец возрожденного автозавода «Москвич 3» — это компактный городской кроссовер с бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 литра. На выбор есть вариатор и шестиступенчатая механическая коробка передач.

«Это кроссовер бюджетного сегмента. Там используются бюджетные решения: во-первых, сама по себе переднеприводная платформа, задняя полузависимая балка не подразумевает полноприводный вес. Это недорогие материалы отделки — это два. Это не самая совершенная эргономика и организация рабочего пространства. Например, вот сейчас после первого знакомства на заводе я могу сказать, что нужно дорабатывать мультимедийную систему», — оценил Баканов.

Вопросы автолюбителей на данном этапе вызывает русификация мультимедийной системы и ряд других нюансов.

Дизайн и интерьер нового кроссовера «Москвич 3»

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«Москвич 3» привлекает внимание геометричными линиями кузова, современной светодиодной оптикой с узнаваемыми рисунками дневных ходовых и габаритных огней, а также легкосплавными колесными дисками диаметром 17 дюймов.

Новинка оснащена современными технологиями и мультимедийными решениями. В представленную комплектацию входят:

многофункциональный руль с электроусилителем и блоком управления круиз-контролем;

цифровая приборная панель с дисплеем диагональю 10,25”;

мультимедийная система с сенсорным экраном с возможностью подключения к смартфонам;

система камер кругового обзора;

сенсорное управление климатической установкой.

Автомобиль также оснащен электрическим стояночным тормозом с функцией автоудержания.

«Москвич 3» имеет просторный салон, эргономичные передние и задние сиденья. Для удобства пассажиров второго ряда предусмотрены центральный подлокотник, USB-разъемы и отдельные воздуховоды.

Багажник вместительный, дверь закрывается при помощи электропривода.

Кроссовер «Москвич 3» — как собирают

Фото: YURI KOCHETKOV / ТАСС

Пока отечественного в машине не так много. На заводе «Москвич» проходит «крупноузловая сборка». Из Китая приходят компоненты для автомобиля, которые собирают в России, пояснил автоэксперт.

«В данном случае мы говорим о китайской сборке, но которая по документам проходит как российская. Хорошо это или плохо? С точки зрения возрождения бренда — это хорошо. С точки зрения организации какого-либо производства и перспектив на будущее — это тоже хорошо, что в нынешнее непростое время для экономики, автопрома, для автомобильного рынка у нас пытаются выходить новые марки», — считает Петр Баканов.

Это рекордные сроки возобновления работы. Обычно автоконцерны тратят годы на выстраивание всех цепочек и разработку моделей. По мнению автомобильного журналиста, у «Москвича» есть разработанный план по дальнейшему производству и повышению локализации компонентов. Вместе с этим идет разработка собственной универсальной платформы российского электромобиля. В этом «Москвичу» поможет КАМАЗ.

Когда начнут продавать кроссовер «Москвич 3»

Ожидается, что новинка отечественного автопрома поступит в продажу в Москве и по регионам Центральной России уже в декабре 2022. Сейчас формируется дилерская сеть автосалонов и сервисов, которые будут продавать и обслуживать новинки.

До конца 2022-го завод «Москвич» планирует выпустить 600 новых машин: 400 бензиновых и 200 электрических авто. Планы на следующий год впечатляющие: «Москвич» намерен собрать 50 тысяч автомобилей. При этом 20 тысяч из них будут электрокарами.

Сколько стоит «Москвич 3»

Фото: YURI KOCHETKOV / ТАСС

Петр Баканов уверен, что все точки над «i» в вопросе популярности и востребованности расставит цена и комплектация нового городского кроссовера.

«Когда мы узнаем, какой будет ценник, отсюда можно предполагать, будет ли эта машина востребована в России или нет. Если она будет продаваться по цене от 1 500 000 рублей хотя бы одна — две комплектации, то это будет здорово. Если она будет продаваться от 2 000 000 рублей и выше, то это будет не очень», — предположил эксперт.

Стоимость базовой комплектации «Москвич 3» выше отметки в 2 500 000 рублей может негативно отразиться на продажах отечественной новинки. Баканов уверен, что сейчас важно выдержать паузу и получить предложения на новый «Москвич» от дилеров.

«Это будет самым главным ответом на вопрос о нужности этой машины в России. В целом могу сказать, что россиянам нужны машины в сегменте от одного до двух миллионов рублей, неважно с каким приводом. У нас сейчас недостаток каких-либо автомобилей в этом ценовом диапазоне», — подчеркнул он.

По прогнозам, кроссовер «Москвич 3» в базовой комплектации с 1,5-литровым турбомотором на механической коробке передач может обойтись в 1 800 000 рублей. В топовом оснащении с тем же мотором, но на вариаторе «Москвич 3» будет стоить 2 150 000 рублей. Цена электромобиля может достигнуть отметки в 3 300 000 рублей.

Кто главные конкуренты нового «Москвича»

Фото: Алеев Егор / ТАСС

Соперниками столичного кроссовера остается российская Лада и китайские компактные кроссоверы.

«Если бы мы говорили в прежние времена, то это Renault Duster, Hyundai Creta, Renault Arkana. Но учитывая, что половина игроков сейчас ушла, а половина стала на паузу, то сейчас на самом деле конкурентами у „Москвича“ будет продукция АвтоВАЗ. Это дорогие комплектации Lada Vesta, следом будет конкурент Haval Jolion, безусловно, как представитель компактных кроссоверов», — считает эксперт.

Отчасти в эту когорту можно отнести Chery Tiggo 4 и Chery Tiggo 4 Pro. Петр Баканов отмечает, что сейчас речь идет о более широком сегменте — это от 1 600 000 до 2 500 000 рублей, потому что большинство конкурентов в нынешних реальностях существуют в промежутке от двух до двух с половиной миллиона рублей. По мнению эксперта, на данный момент сегмент от одного до двух миллионов рублей «забит» только АвтоВАЗом.

Автомобильный журналист не сомневается, что если «Москвич» сможет закрепиться в данном ценовом сегменте, то успех не заставит себя долго ждать. Новые модели будут востребованы и пользоваться популярностью у российского потребителя. В противном случае, если цена будет меняться в сторону повышения, то трудностей не избежать.

«Если же спустя пару месяцев (после начала продаж. — Прим. ред.), цена будет постепенно расти, к примеру, было 1 600 000 рублей и станет 1 800 000 рублей и выше, то мы сможем увидеть, как спрос будет постепенно „таять“. Это не значит, что он совсем исчезнет», — поделился своей точкой зрения специалист.

Он уверен, что спрос может быть со стороны коммерческих организаций, у которых в распоряжении есть большие автопарки: каршеринг, таксопарки. Не исключается возможность и госзаказа.

Легендарный «Москвич» — история советского автомобиля

Автомобиль «Москвич-400». Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Автомобильный бренд «Москвич» неразрывно связан с Московским автосборочным заводом имени Коммунистического Интернационала Молодежи (КИМ). В 1930-е годы прошлого столетия на нем производились по лицензии американские автомобили Ford Model A и его грузовая версия Ford Model AA.

В период индустриализации Советскому Союзу сильно требовались современные машины. Однако отечественное машиностроение только вставало на ноги, поэтому руководство страны обратилось к опыту зарубежных государств и применило иностранные технологии для развития народного хозяйства.

Первый «Москвич-400» появился в декабре 1946 года. Свое название автомобиль получил в честь 800-летнего юбилея Москвы. Это оказалось знаковым событием, ведь начало производство было положено всего через полтора года после победы в Великой Отечественной войне. Знаменитая «Победа» появилась тогда же, но она была дороже и не каждый мог позволить себе поставить такой автомобиль в гараж. А «Москвич-400» стал самым доступным легковым автомобилем для индивидуального пользования. По своей конструкции он был идентичен Opel Kadett K38. Вслед за ним в начале 50-х годов появилась улучшенная версия «Москвича». И, наконец, через шесть лет с конвейера сошел «Москвич-402» — первая «легковушка» собственной конструкции.

«Москвич» — народный автомобиль

Продукция завода продолжала активно совершенствоваться и постепенно завоевывать народную любовь. В 1958-м появился «Москвич-407», который в СССР любили не меньше 21-й «Волги». Хромированные детали, молдинги вдоль боковины, удобный багажник, мощный двигатель и четырехступенчатая коробка передач вызывали восторг у советских автолюбителей. Кроме того, в салоне был отопитель, часы и радиоприемник.

Вскоре после выпуска «Москвич-407» приглянулся и за рубежом. На Всемирной автомобильной выставке в Брюсселе советский легковой автомобиль получил золотую медаль. СССР смог наладить активный экспорт «Москвича» не только в страны социалистического лагеря, но и в Западную Европу.

Настоящим любимчиком во второй половине 60-х стал «Москвич-412». Он сочетал как французские наработки, так и свои собственные. Советские специалисты тщательно потрудились над новой машиной, сделали ее в модном плавниковом стиле с маленькими выступами сзади, угловатыми формами спереди. Модель имела широкую и вместительную кабину. В «Москвиче-412» был установлен мощный мотор в 75 лошадиных сил. На тот момент — это была машина мечты. Ее выпускали вплоть до 2003 года.

Единой характеристикой для всех моделей «Москвича» на протяжении всех лет считалась выносливость, неприхотливость в эксплуатации и доступная цена.

Причины исчезновения «Москвича»

Автомобиль «Москвич-2141». Фото: © РИА Новости / Хватов

Распад Советского Союза вызвал серьезные финансовые проблемы внутри страны. Автомобильный завод «Москвич», как и другие отечественные производства, столкнулись с сильными иностранными конкурентами. Они стали активно заполнять автомобильный рынок, предлагая более интересные и выгодные решения.

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«Москвич» пытался двигаться дальше, но упадка избежать не удалось. В копилке завода были новые модели, в том числе и электрокары на базе «Москвич-2141», «Москвич-2335». Но они остались невостребованными. В 2001-м производство комплектных автомобилей остановили, а через два года была запущена процедура банкротства. В 2010-м открытое акционерное общество (ОАО) «Москвич» было официально ликвидировано.

На его место пришла компания Renault. Она выкупила пакет акций у Правительства Москвы и создала закрытое акционерное общество (ЗАО) «Рено Россия». Однако в 2022 году производитель объявил о прекращении производства в России и вывез все оборудование.

Правительство Москвы выкупило 100% акций ЗАО «Рено Россия» у Renault Group и переименовало предприятие в Московский автомобильный завод «Москвич». Всего за полгода руководство смогло организовать и запустить производство.

Автомобильный рынок в России — ситуация на сегодня

Современные реалии таковы, что российский автомобильный рынок переживает непростые времена.

«По сравнению с январем рынок дико просел на 60%. Скажем, из полноводной реки он превращается в узкий ручеек. Эта метафора лучшим образом определяет то, что творится сейчас на российском автомобильном рынке среди новых машин. И ценники выросли неадекватно, и машин нет», — рассказал Баканов.

Процесс восстановления, конечно, возможен, но на это потребуется много времени. Прогнозы на 2023 год пока, к сожалению, неутешительны.

«Возможно, что показатели где-то будут лучше за то, что АвтоВАЗ наберет обороты, тот же самый „Москвич“. Но в целом ситуация, мягко говоря плачевная, потому что мы сейчас, может, выйдем 700-800 тысяч проданных автомобилей в год. Хотя может и даже 700 не достигнет. Тогда как в лучшие времена мы продавали по два миллиона 200 тысяч машин», — пояснил эксперт.

Автожурналист предположил, что в ближайшем будущем может закрепиться тенденция к тому, что все больше автолюбителей будет уходить в сторону пригнанных автомобилей из-за рубежа.

«Скажем, наплевав на гарантию или получив гарантию от локального дилера. Хотя и сейчас в автобизнесе идет реорганизация моделей, когда дилеры в сотрудничестве со страховыми компаниями пытаются свою гарантию выработать. Скажем так, страховая компания покрывает эти финансовые риски», — поделился эксперт.

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ТОП-3 самых покупаемых машин в России за 2022 год

По словам автомобильного журналиста, палитра ходовых моделей резко изменилась, потому что с российского рынка пропал ряд бестселлеров. Если раньше бесспорными фаворитами были Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, Kia Rio, Škoda Rapid, Renault Duster, Mitsubishi Outlander, то теперь половины из этих игроков точно не найти в салонах.

«Кто-то поставил на паузу, кто-то завозит машины из-за рубежа. Но сейчас на первые строки выходят китайцы: Chery Tiggo 8. Но опять же мы сейчас говорим о лидирующих позициях китайцев только потому, что рынок ужался. Альтернативы нет», — пояснил Баканов.

Среди новых покупаемых машин в России на сегодняшний день пальму первенства удерживают модели АвтоВАЗа. Следом идет Haval. Эксперт отмечает, что китайский бренд является одним из самых доступных на рынке. Замыкает тройку лидеров марка Chery Tiggo.

Что касается привозных машин, то, по словам автожурналиста, востребованы премиальные кроссоверы, электрокары и внедорожники.

«Мы потихонечку приходим к тому, что машина из средства передвижения снова становится роскошью во всем», — подытожил Петр Баканов.