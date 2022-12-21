Символ триумфа Байдена: политолог объяснил, зачем Зеленского вызвали в США

Визит главы Незалежной должен спасти падающий рейтинг действующего американского президента, который, вероятно, планирует идти на второй срок.

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в США имеет прежде всего символическое значение. Своим появлением в Конгрессе он должен продемонстрировать триумф администрации президента Джо Байдена. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал политолог и журналист Юрий Светов.

«Это символика со стороны Байдена. Так он показывает, что его политическая судьба четко связана с Украиной, с тем, что там происходит. Байден и его команда готовятся в ближайшее время заявить о выдвижении на второй срок. При этом опросы показывают, что только 30% населения поддерживают это выдвижение. Поэтому он хочет предстать победителем и вместе с Зеленским об этом заявить», — сказал Светов.

Кроме того, добавил эксперт, вызвав главу Украины в Вашингтон, администрация США посылает четкий сигнал руководителям Тайваня о том, что американцы будут так же поддерживать их, когда наступит очередь тайванцев «стать пушечным мясом в войне с Китаем».

В свою очередь лидер Незалежной преследует свои интересы, говорит Светов. Во-первых, он хочет в очередной раз продемонстрировать себя миру как лидера, вокруг которого нужно объединяться. Эксперт напомнил недавнее обращение Зеленского к руководителям 52 стран, которые помогают Украине оружием и которых он призвал к общей «победе» над Россией. По словам Светова, глава Незалежной уже мнит себя лидером этих стран, и его визит в США как бы подтверждает это.

Кроме того, своим появлением в Вашингтоне Зеленский демонстрирует, что американцы не собираются менять его на посту главы Украины, и он по-прежнему в их глазах легитимный лидер страны.

«Что касается военных действий, то, вероятно, будет ускорено решение о поставках Украине Patriot. И еще очень важный вопрос — танки и самолеты: будут их поставлять или нет», — добавил Светов.

Также эксперт обратил внимание на то, что визит Зеленского в США — случайно или нет — совпал с заседанием коллегии Минобороны РФ с участием президента России Владимира Путина. Светов не исключил, что после этих событий усилится интенсивность военных действий на Украине.

В Кремле от поездки Зеленского в США позитивных итогов не ждут. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, скорее всего, позиция Киева по переговорам изменится. Наоборот, будут продолжены поставки вооружений и расширится их номенклатура, что приведет к усугублению конфликта.

В свою очередь политолог Павел Данилов в комментарии 5-tv.ru высказал мнение, что визит главы Незалежной в США не повлияет на дальнейшую эскалацию украинского конфликта.