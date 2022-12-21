Вызвали на ковер: политолог назвал цели поездки Зеленского в США

Визит главы Незалежной не повлияет на дальнейшую эскалацию украинского конфликта, считает эксперт.

Цель визита украинского президента Владимира Зеленского в США — отчитаться перед Конгрессом за выделенную Киеву финансовую и военную помощь, озвучить планы режима на следующий год и снова попросить денег. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал политолог Павел Данилов.

«Какая-то имиджевая возможность для своих внутренних потребителей. Вот, мол, съездил к батюшке американскому, который подтвердил, что он с нами, что все у нас хорошо, давайте, хлопцы, воюйте дальше», — добавил он.

На дальнейшую эскалацию конфликта на Украине поездка Зеленского в Вашингтон никак не повлияет, поскольку эта эскалация и без того уже в планах США и киевского режима, считает Данилов.

«Я думаю, что все будет эскалироваться дальше независимо от этой поездки. Все больше и больше будут США втягивать в конфликт других сателлитов. Польшу уже по самые уши втянули. Думаю, что и без Румынии не обойдется», — отметил политолог.

Версию о том, что лидера Незалежной вызвали за океан, чтобы сообщить «пренеприятное известие» об отставке, Данилов отмел. Сейчас это бессмысленно и повлечет за собой лишь пустую трату денег, считает он.

«У Зеленского сейчас неплохой имидж на Украине, его многие поддерживают. Поэтому ставить кого-то другого — это значит наводить смуту. А смута сейчас там не нужна. Если смотреть со стороны США, то им нужно монолитное общество, поддерживающее своего президента. Поэтому не думаю, что его хотят поменять. Он как раз полностью действует в ключе американцев — так, как они и желают», — заключил политолог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский вылетел в США, где выступит перед американскими парламентариями. По данным CNN, центральной темой на встрече главы Незалежной, как с конгрессменами, так и с президентом Джо Байденом, станут новые поставки оружия Украине.