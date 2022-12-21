Только не говорите Баскову: Волочкова потеряла драгоценный подарок

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 22

Анастасия Волочкова просит фанатов найти свою потерянную сережку от Баскова

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* /  volochkova_art; 5-tv.ru

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Подписчики призывают не отчаиваться. Согласно примете — это к переменам в жизни.

Анастасия Волочкова только вчера сияла от счастья на красной дорожке двадцатой ежегодной премии телеканала Fashion TV, как снова с ней что-то приключилось.

На этот раз, знаменитость потеряла свою драгоценную сережку. И она в прямом смысле слова драгоценная, ведь именно этот комплект украшений ей подарил сам Николай Басков.

Говорить об этом прямо своему обожаемому другу звезда боится, а вот написать об этом пост в социальной сети для миллионов подписчиков — самое то!

«Я не осмелюсь сказать ему об этой потере. А может, кто-то из присутствовавших на вчерашнем мероприятии подписан на меня? И если эта серьга найдется и будет мне возвращена, я буду счастлива. Просто это очень знаковые для меня серьги», — написала Волочкова.

Поклонники знаменитости под этим постом принялись оценивать ее образ на вчерашней вечеринке. К слову, большинство подписчиков считает, что Анастасии Волочковой черный цвет очень к лицу.

«Приятно смотреть на нормальные фотографии, где нет задранных ног и пьяного голоса за кадром», — написал один из фанатов.

Другой же написал, что ей идут только длинные платья, а в мини Волочкова смотрится смешно.

Конечно же, все желают ей найти ее заветную сережку. Но, как сказала одна подписчица — потерянная серьга — к переменам в жизни. Ведь недаром Анастасия собралась в скором времени замуж. Хотя, вчера она заявила, что никакой росписи с ее возлюбленным кондитером ждать не стоит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анастасия Волочкова снова отказалась выходить замуж.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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