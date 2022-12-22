Видео с места ранения Дмитрия Рогозина в Донецке

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Иван Обухов
Иван Обухов Эксклюзив 285

Снаряд, выпущенный украинскими боевиками, попал в ресторан в столице ДНР.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Roscosmos; 5-tv.ru

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В руки журналистов «Известий» попали кадры, снятые на месте, где был ранен экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, а также, по всей видимости, глава кабина ДНР Виталий Хоценко. Они получили ранения в результате обстрела Донецка украинскими националистами.

На кадрах видно, что боеприпас, выпущенный боевиками, попал в ресторан, где в тот момент были Рогозин, Хоценко, а также их сопровождающие. Здание в результате частично разрушено.

Осколки снаряда разлетелись во все стороны и исполосовали все вокруг, видно на кадрах записи.

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