Видео с места ранения Дмитрия Рогозина в Донецке

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В руки журналистов «Известий» попали кадры, снятые на месте, где был ранен экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, а также, по всей видимости, глава кабина ДНР Виталий Хоценко. Они получили ранения в результате обстрела Донецка украинскими националистами.

На кадрах видно, что боеприпас, выпущенный боевиками, попал в ресторан, где в тот момент были Рогозин, Хоценко, а также их сопровождающие. Здание в результате частично разрушено.

Осколки снаряда разлетелись во все стороны и исполосовали все вокруг, видно на кадрах записи.