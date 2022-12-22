Дмитрий Рогозин получил ранение в спину в результате обстрела ВСУ

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте Эксклюзив 1 205

Экс-глава «Роскосмоса» пострадал из-за украинских боевиков, открывших огонь по Донецку из 155-миллиметровой САУ Caesar.

Дмитрий Рогозин получил ранение в спину в результате обстрела ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Roscosmos

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Тема:
Спецоперация

Бывший глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин получил ранение в спину в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Об этом 5-tv.ru сообщил его помощник.

По его словам, сейчас экс-глава «Роскосмоса» находится в больнице. Его жизни ничего не угрожает. Помимо него, травмы в результате обстрела также получили сопровождавшие его лица.

Видео с места ранения Дмитрия Рогозина в Донецке

Удары по району столицы ДНР, где находился Дмитрий Рогозин, наносились высокоточными боеприпасами, добавил его помощник. Предположительно, из 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) Caesar.

Также в ряде СМИ появлялась информация, что ранение в результате обстрела Донецка получил председатель правительства ДНР Виталий Хоценко. ТАСС сообщает со ссылкой на его пресс-службу, что с Виталием Хоценко «все нормально». При этом сведения о том, попал он под обстрел или нет, агентство не подтверждает и не опровергает.

Немногим ранее в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК) сообщали, что за 21 декабря ранения в результате обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ получили семь человек. Это данные по состоянию на 23:30 мск. В центре добавили, что сведения о пострадавших продолжают поступать.

Украинские военные обстреляли центральные районы Донецка вечером 21 декабря. Было выпущено 12 ракет из американских РСЗО HIMARS.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врио главы ДНР Денис Пушилин попросил президента РФ Владимира Путина направить в республику современные системы ПВО из-за постоянных обстрелов со стороны националистов. Минувшим днем эту просьбу прокомментировали в Кремле.

Тема:
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