Дмитрий Рогозин получил ранение в спину в результате обстрела ВСУ

Экс-глава «Роскосмоса» пострадал из-за украинских боевиков, открывших огонь по Донецку из 155-миллиметровой САУ Caesar.
Фото: www.globallookpress.com / Roscosmos
Бывший глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин получил ранение в спину в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Об этом 5-tv.ru сообщил его помощник.
По его словам, сейчас экс-глава «Роскосмоса» находится в больнице. Его жизни ничего не угрожает. Помимо него, травмы в результате обстрела также получили сопровождавшие его лица.
Видео с места ранения Дмитрия Рогозина в Донецке
Удары по району столицы ДНР, где находился Дмитрий Рогозин, наносились высокоточными боеприпасами, добавил его помощник. Предположительно, из 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) Caesar.
Также в ряде СМИ появлялась информация, что ранение в результате обстрела Донецка получил председатель правительства ДНР Виталий Хоценко. ТАСС сообщает со ссылкой на его пресс-службу, что с Виталием Хоценко «все нормально». При этом сведения о том, попал он под обстрел или нет, агентство не подтверждает и не опровергает.
Немногим ранее в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК) сообщали, что за 21 декабря ранения в результате обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ получили семь человек. Это данные по состоянию на 23:30 мск. В центре добавили, что сведения о пострадавших продолжают поступать.
Украинские военные обстреляли центральные районы Донецка вечером 21 декабря. Было выпущено 12 ракет из американских РСЗО HIMARS.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что врио главы ДНР Денис Пушилин попросил президента РФ Владимира Путина направить в республику современные системы ПВО из-за постоянных обстрелов со стороны националистов. Минувшим днем эту просьбу прокомментировали в Кремле.
- 22 дек
- Бойцы казачьей бригады «Дон» спасли жителей Покровского и отбили все атаки ВСУ
- 22 дек
- Боец «Азова»* с позывным «Ведьмак» расстрелял мирных граждан в Мариуполе
- 21 дек
- «Пытаются коварно нападать»: у ВСУ почти не осталось техники под Авдеевкой
- 21 дек
- Сергей Шойгу озвучил главную задачу ВС России на 2023 год
- 21 дек
- Дешевле или дороже: во сколько обойдется салат «Оливье» в ЛНР
- 21 дек
- Не имеют никаких аналогов: новейшие ракеты «Сармат» вступают в бой
- 21 дек
- Самый низкий уровень летальности: в зоне СВО оказывают первую помощь за 10 минут
- 21 дек
- Башаров отпраздновал свой 48 день рождения в Донбассе: «Все бросил и поехал»
- 21 дек
- «На поле боя не может быть мелочей»: Владимир Путин об улучшении войск РФ
- 21 дек
- Путин: у Украины скоро ничего не будет, кроме подачек
Читайте также
86%
1.53 75.09
1.75
Нашли ошибку?