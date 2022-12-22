Певица Галина Ненашева напомнила Пугачевой о преданности: «Не имеешь права»

Артистка долгое время была поклонницей своей коллеги. И даже когда-то догоняла ее на стадионе, чтобы признаться в любви.

Певица Галина Ненашева обратилась к своей знаменитой коллеге Алле Пугачевой, которая начала жизнь с нового листа в Израиле. Все последние заявления звезды в адрес россиян очень огорчили 83-летнюю артистку, она полностью разочаровалась в человеке, который когда-то был для нее кумиром.

«Пугачеву первый раз услышала на стадионе — у нас был концерт. Тогда у нас часто были концерты на стадионах. <…> И смотрела не за кулисами где-то, а со стороны. Я первый раз услышала ее, она отработала, мне она так понравилась. И она бежит, а поле большое, <…> и я по всему полю за ней побежала. Я ее благодарила. Потому что она мне очень понравилась, я ничего не могу сказать», — призналась певица в программе «Легенда».

Но потом шли годы, росла популярность Пугачевой, а вместе с ней и звездная болезнь. Алла для Ненашевой стала уже другим человеком: смущало многое — ее гонор, общение со зрителями и прессой, некоторые выходки. Народные артисты, по ее мнению, не должны себе такого позволять. Но кульминацией недостойного поведения стали ее слова к россиянам после спецоперации. Они ранили Ненашеву, которой обидно за народ.

«Я разочаровалась. Она не имела права так себя вести, она стала любимицей публики — так ты дорожи этим, не нужно из себя что-то делать. Это большое дело, когда народ любит. Когда ты популярен, ты должен более снисходительнее быть. Ты служишь для народа. Народ тебя принял, значит, служи до последнего. И будь любимой до последнего! Разговаривать так с людьми, выяснять… Не имеет права так делать человек, который завоевал популярность», — уверена артистка.

Галина Ненашева — эстрадная певица, заслуженная артистка России. Завоевала огромную популярность в СССР в 70-е. Среди самых известных композиций в исполнении певицы — «Белая Лебедь» и «Синева». В настоящее время артистка много гастролирует, принимает участие во многих концертах и фестивалях. В том числе она почетный гость всероссийского проекта «Имена на все времена».

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