«Глупость пожилой женщины»: Антонов поставил на место «кормившую СССР» Вайкуле

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 141

Юрий Антонов назвал глупостью высказывание Лаймы Вайкуле о СССР

«Глупость пожилой женщины»: Антонов поставил на место «кормившую СССР» Вайкуле

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Композитор вспомнил, что Вайкуле и в последние годы, и в СССР не считалась топ-артисткой, поэтому о больших заработках изрядно приукрасила. Соответственно, и о своей роли на эстраде.

Вернувшийся в Россию после лечения за рубежом Юрий Антонов назвал глупостью заявление Лаймы Вайкуле о том, что она «кормила весь СССР, а Алла Пугачева — Россию». В беседе с KP.RU он рассказал о настоящей роли артистки, рожденной в Латвии, и то, как ее тогда воспринимала публика и тогда, и сейчас, даже до громкого высказывания.

«Эти слова Лаймы Вайкуле я воспринимаю как глупость пожилой женщины. Кто она такая даже на фоне нашей (не говоря о мировой) эстрады? Да, никто. Когда говорит о себе, она примеряет на себя королевскую мантию, которую никогда не носила», — уверен Антонов.

злой юрия антоновЮрий Антонов. www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

При этом Антонов и вовсе пришел в ступор, услышав, что Вайкуле получала большие деньги в СССР. По его словам, все певцы тогда мало зарабатывали. А Вайкуле и вовсе никогда не входила в категорию топ-артистов, поэтому и подавно не могла получать немалые деньги.

Он напомнил, что Латвия — небольшое государство, в котором известными в России стали лишь Вайкуле и композитор Раймонд Паулс, чьи таланты нельзя умалять.

«Тут и комментировать нечего. Она свое дело сделала. Спасибо ей за это. И до свидания. Не надо грубить, оскорблять. Просто после подобных ее заявлений надо вежливо сказать, до свидания, Лайма», — заключил Антонов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на каком теперь языке будет петь оскандалившаяся Лайма Вайкуле.

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