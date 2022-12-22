«Судя по его душе»: Байден не исключил гибели Зеленского

Американский президент попытался похвалить украинского коллегу, однако вышло, по меньшей мере, странно.

Президент США Джо Байден на пресс-конференции с Владимиром Зеленским «предсказал» его гибель. Предводитель киевского режима прилетел в Штаты, чтобы выступить в Конгрессе и попросить новых денег и оружия. Судя по всему, Байден приберег для Зеленского «особое заявление», для которого украинский политик обязан присутствовать лично.

Джо Байден, возможно, хотел вознести Зеленского в глазах коллег. Но получилось довольно криво. Говоря о героизме украинца, Байден смело заявил, что «этот парень» готов умереть.

«Этот парень, судя по его душе, тот, за кого себя выдает. Понятно, кто он. Он готов отдать свою жизнь за свою страну», — высказался Байден, пока Зеленский странно кивал и выглядел испуганно.

Накануне президенты провели переговоры, после которых Байден заявил о намерении Ваши и дальше снабжать киевский режим. Интересно, что он также сказал о готовности Зеленского к миру с Россией, однако сам украинский лидер подобных настроений не озв

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Зеленский не получил более современные вооружения от США после визита в Вашингтон.