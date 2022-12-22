И зачем только летал? Зеленский не смог выпросить у США современное оружие
WP: Зеленский не получил более современные вооружения от США после визита в Вашингтон
Фото: www.globallookpress.com / Oliver Contreras - Pool via CNP
Американское правительство нашло отговорки, чтобы самое лучшее оставить себе.
Украинский лидер Владимир Зеленский все равно не получил более современного вооружения от США, даже визит в Вашингтон этому не поспособствовал. Об этом этом сказано в издании The Washington Post.
Представители Пентагона объяснили главе Незалежной, что в у украинских вооруженных сил и так много танков. Американские M1 Abrams, которые необходимы ВСУ для «серьезного наступления» против России в 2023 году, очень сложны в обслуживании и эксплуатации, поэтому без них.
«Зеленскому было важно использовать харизму, чтобы донести до американских законодателей, что конфликт на Украине — это действительно борьба за демократию. Однако все указывает на то, что он едва ли в этом преуспел», — заявил изданию высокопоставленный чиновник в правительстве США.
В том числе источник отметил, что администрация президента Штатов хотела обсудить мнение Зеленского касаемо дипломатии, потому что Вашингтон намерен ускорить начало переговорного процесса. Он даже готов помочь Киеву, чтобы украинская сторона заняла самую сильную позицию в этом вопросе.
Стоит отметить, что одна цель у двух президентов все-таки совпала. Это будущая поддержка республиканцев в сенате.
Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Зеленский прилетел в США именно сейчас.
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