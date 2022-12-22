По зову сердца: в Кремле прокомментировали ранение Рогозина
Песков о ранении Рогозина: чиновники обязаны активно посещать ЛДНР
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Савостьянов; 5-tv.ru
В переходный период ничего не должно останавливать в выполнении важной для страны миссии.
Опасные для жизни условия не должны мешать чиновникам выполнять их работу. Об этом в рамках брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что чиновники обязаны посещать Донецкую и Луганскую народные республики (ЛДНР) и другие новые российские регионы, требующие особого внимания в переходный период.
«Пребывание в некоторых районах и ДНР, и ЛНР, и других территорий, по-прежнему опасно, несет большие риски. В том числе, для жизни, но это не значит, что они должны чиновникам мешать выполнять свои функции, а людям, которые там по зову своего сердца, выполнять их миссию», — сказал Песков, комментируя обстрел, в Донецке, где был ранен экс-глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
Кроме того, по его словам, есть добровольцы, оказывающие помощь, чью работу неоднократно оценивал глава государства Владимир Путин.
Пресс-секретарь добавил, что в Кремле соболезнуют семьям погибших и желают выздоровления получившим ранения. Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Российскими военнослужащими освобожден ряд территорий.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места ранения Дмитрия Рогозина в Донецке.
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