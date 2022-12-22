Взаимное партнерство: Кремль прокомментировал послание Путина Си Цзиньпину
Песков: послание Путина Си Цзиньпину касалось международной обстановки
Фото, видео: Дружинин Алексей / ТАСС; 5-tv.ru
Глава российского правительства Михаил Мишустин говорил о готовности России и Китая сообща противостоять давлению извне.
Послание президента России Владимира Путина китайскому лидеру Си Цзиньпину касалось международной обстановки. Об этом в рамках брифинга журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Оно касалось двусторонних отношений, международной обстановки, продвинутых отношений, продвинутого партнерства между Россией и Китаем и стратегического партнерства», — сказал представитель Кремля.
Он отметил, Россия и Китайская народная республика (КНР) постоянно обмениваются сообщениями. При надобности КНР передаст ответное послание.
Кроме того, Си Цзиньпин заявлял о готовности китайской стороны идти на сближение с РФ для более справедливого глобального управления. Председатель КНР подчеркивал, развитие партнерства между странами — это долгосрочный стратегический выбор, сделанный двумя государствами.
До этого глава российского правительства Михаил Мишустин говорил о готовности России и Китая сообща противостоять давлению извне. В частности, по его словам, страны должны продолжать усилия по восстановлению грузопотоков, созданию новых логистических цепочек.
Ранее 5-tv.ru писал о заявлении Си Цзиньпина по Украине.
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