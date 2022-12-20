Си Цзиньпин заявил о необходимости переговоров по Украине

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 48

Си Цзиньпин считает, что затягивание украинского кризиса бессмысленно

Си Цзиньпин заявил о необходимости переговоров по Украине

Фото: Li Xueren via www.imago-images.de / ТАСС

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Пекин на фоне конфликта на Украине занял взвешенную позицию.

Китай твердо придерживается позиции содействия переговорам о мире, а усложнение конфликта не соответствует ничьим интересам. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Отмечается,  он заявил об этом в телефонном разговоре с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, передает Центральное телевидение Китая.

По его словам, Пекин надеется на создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры безопасности в Старом Свете.

«Китай твердо придерживается позиции содействия переговорам о мире и считает, что затягивание и усложнение кризиса не соответствуют интересам ни одной из сторон», — говорит Цзиньпин.

Кстати, в октябре Пекин высоко оценил заявление российского лидера Владимира Путина о Китае. Выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», президент РФ высказался о Тайване, назвав его «неотъемлемой частью КНР».

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь подчеркнул, что российско-китайские отношения построены на отказе от конфронтации, неприсоединения к блокам и ненаправленности их связей против третьих стран.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Си Цзиньпин в разговоре с американским лидером Джо Байденом назвал Тайвань красной линией в отношениях двух стран.

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