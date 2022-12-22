Все обошлось: дочь Политова, отравившаяся таблетками, вернулась домой

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 3 671

Дочь солиста «На-На» Политову выписали из больницы

Все обошлось: дочь Политова, отравившаяся таблетками, вернулась домой

Фото: Instagram* / politmda

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Алену выписали из отделения токсикореанимации, где она пробыла несколько дней.

Дочь солиста группы «На-На» Владимира Политова Алена, наконец, дома. Ее выписали из больницы 21 декабря. Об этом сообщает источник эксклюзивно для 5-tv.ru.

Среди таблеток было несколько противоэпилептических препаратов, которые оказывают угнетающее действие на центральную нервную систему, атипичный нейролептик, применяющийся для лечения хронической и острой шизофрении и антидепрессант. Эти лекарства выписывают для лечения судорожных приступов, эпилепсии, галлюцинаций, психомоторного возбуждения.

Врачам едва удалось спасти 22-летнюю девушку: ее пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

Трагедия произошла еще 18 декабря. В тот роковой день она выпила огромное количество таблеток, запив их алкоголем. Поводом к импульсивному поступку стала ссора с мужем. Чуть позже супруг получил фото Алены, держащую в руках горсть таблеток.

Мужчина незамедлительно поехал домой, где обнаружил возлюбленную в почти бессознательном состоянии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какими таблетками отравилась дочь солиста «На-На» Политова.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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