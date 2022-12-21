Стало известно, какими таблетками отравилась дочь солиста «На-На» Политова

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 539

Наследницу артиста выписали из отделения токсикореанимации. Там она пробыла всего три дня.

Стало известно, какими таблетками отравилась дочь солиста «На-На» Политова

Фото: Instagram* / politmda

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Стало известно, чем именно 22-летняя дочь солиста группы «На-На» Владимира Политова отравилась. Алена проглотила сразу четыре вида лекарств. При этом в момент происходящего наследница артиста находилась в алкогольном опьянении.

Как выяснил 5-tv.ru, среди таблеток было несколько противоэпилептических препаратов, которые оказывают угнетающее действие на центральную нервную систему, атипичный нейролептик, применяющийся для лечения хронической и острой шизофрении и антидепрессант. Лекарства выписывают для лечения судорожных приступов, эпилепсии, галлюцинаций, психомоторного возбуждения.

Несмотря на тяжелое состояние, подключение к аппарату искусственной вентиляции легких, состояние Алены врачам удалось стабилизировать. Ее уже выписали из больницы.

Тревожные новости стали поступать вечером 18 декабря. Алена повздорила с мужем. Через некоторое время она прислала ему фото с горстью таблеток в руках. Мужчина незамедлительно поехал домой, где обнаружил возлюбленную в почти бессознательном состоянии. Девушку экстренно доставили в больницу, где ввели в состояние комы и подключили к аппарату ИВЛ.

Сам Политов узнал о случившемся лишь по прилету в Москву. Но тут же направился к дочери. Там узнал, что Алена находится в тяжелом состоянии. Спустя время он сообщил, что наследница отравилась таблетками не специально, по ошибке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие шансы на восстановление у дочери Владимира Политова.

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